Com Daniel, Goiás registra queda de até 70% em roubos e furtos

Os índices de criminalidade em Goiás mantiveram trajetória de queda em 2026 sob o comando do governador e candidato à reeleição Daniel Vilela (MDB). Dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-GO), referentes aos primeiros oito meses do ano, mostram redução em diferentes modalidades criminosas na comparação com o mesmo período de 2025. Daniel assumiu o Governo de Goiás em 31 de março, após a saída do ex-governador e candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD), e manteve a estratégia de integração das forças policiais, investimentos em inteligência, tecnologia e estrutura adotada pela administração estadual nos últimos anos.

Entre janeiro e agosto, a maior redução ocorreu nos roubos de carga, que caíram 70%, de 10 para apenas três ocorrências. Os roubos de veículos recuaram 37,4%, de 366 para 229; os roubos em comércio diminuíram 34,9%, de 229 para 149; e os roubos a transeuntes tiveram queda de 31,3%, passando de 2.706 para 1.859 registros. Também diminuíram os latrocínios (-26,7%), roubos em residência (-24,8%), furtos de veículos (-21,8%) e furtos a transeuntes (-20%). Os números comparam o período de 1º de janeiro a 31 de agosto de 2026 com os mesmos meses de 2025.

Daniel atribui a manutenção dos indicadores à continuidade da política de segurança pública desenvolvida nos últimos anos e afirma que a orientação é ampliar o uso de inteligência e tecnologia pelas forças policiais. “Nós não vamos abrir mão de tudo aquilo que fez Goiás se tornar referência na segurança pública. O governador Ronaldo Caiado estabeleceu uma política firme de enfrentamento à criminalidade, valorizou nossas forças policiais e deu condições para que elas trabalhassem. Nossa responsabilidade agora é avançar ainda mais, com investimento, inteligência, tecnologia e integração, para garantir segurança ao cidadão em todas as regiões do Estado”, afirma o governador e candidato à reeleição.

Queda construída ao longo dos últimos anos

Os resultados de 2026 dão sequência à redução de indicadores registrada desde o início da gestão de Ronaldo Caiado, em 2019. Dados da segurança pública apontam que, na comparação entre 2018 e 2025, os homicídios caíram 62%, enquanto os roubos de veículos recuaram 95%, os roubos de carga diminuíram 98% e os roubos a transeuntes tiveram redução de 92%. Em 2025, o Estado encerrou o ano sem registro de roubo a instituição financeira, situação que já vinha sendo observada nos anos anteriores. As estatísticas oficiais da SSP-GO registraram 507 roubos de veículos, 12 roubos de carga e 3.757 roubos a transeuntes em 2025.

Sob a gestão Daniel Vilela, o governo também mantém a aposta em tecnologia aplicada à segurança pública. A estratégia inclui videomonitoramento, compartilhamento de informações e ferramentas de inteligência para auxiliar as forças policiais na prevenção e investigação de crimes. Para Daniel, a orientação é preservar a linha adotada nos últimos anos. “Segurança pública exige firmeza, planejamento e continuidade. É esse trabalho que vamos preservar e fortalecer para que Goiás continue avançando”, afirma o emedebista.