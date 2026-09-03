Clube de Costura transforma retalhos em colchas para doação



Iniciativa reúne voluntários em Goiânia e dá novo destino a materiais descartados pela cadeia da moda

Uma pilha de retalhos que não teria mais utilidade para uma confecção pode ganhar outro destino quando passa pelas mãos de quem sabe costurar. Em Goiânia, esse processo acontece no Projeto Colcha de Retalhos, iniciativa do Clube de Costura que aproveita sobras de tecidos para produzir peças destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade. Criada em 2024, produziu no primeiro ano aproximadamente 100 colchas. Para confeccionar as peças, foram reaproveitados cerca de 200 metros de retalhos, posteriormente encaminhados à Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

A programação ocorre sempre às quintas-feiras, das 14h30 às 17h30, no Clube de Costura, instalado no Mega Moda Shopping. Para manter a produção, a iniciativa recebe novos voluntários interessados em colocar a habilidade com a costura a serviço da ação. Os encontros do projeto foram retomados no dia 27 de agosto e continuam até novembro.

“O projeto depende muito dessa participação voluntária, que começa com a doação dos retalhos por lojistas do Mega Moda Shopping, Mega Moda Park e Mini Moda, além de empresas de confecção da Região da 44, até o tempo dos voluntários. São pessoas que chegam com o conhecimento da costura e ajudam a transformar um material que seria descartado em uma peça que poderá ser utilizada por alguém que precisa”, diz Rogélia Pinheiro, gerente do Clube de Costura.

Para participar é preciso saber costurar e ter disponibilidade para contribuir com o trabalho coletivo. Não há exigência de formação profissional na área. Os voluntários trabalham lado a lado, compartilham conhecimentos e convivem durante o processo de confecção.

Reconhecimento

Em 2024, o Projeto Colcha de Retalhos do Clube de Costura ficou em primeiro lugar na categoria Atividade Empresarial do Prêmio Goiás Sustentável, promovido pela OVG. A proposta reúne duas frentes que fazem parte da rotina da cadeia da moda: a redução do descarte de materiais e o aproveitamento desses resíduos em uma ação de caráter social.

Serviço

Projeto Colcha de Retalhos

Encontros: quintas-feiras, das 14h30 às 17h30

Período: até novembro de 2026

Local: Clube de Costura, Piso G3 do Mega Moda Shopping

Endereço: Rua 67-B, nº 165, Norte Ferroviário, Goiânia (GO)

Informações: (62) 98591-6597