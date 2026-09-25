CEIA-UFG apresenta modelo brasileiro de formação em IA em reunião da ONU

Em encontro da AI Skills Coalition, Arlindo Galvão detalhou programa multicêntrico que articula infraestrutura, academia, empresas e governança

O Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás (CEIA-UFG) apresentou, nesta quarta-feira (24), sua experiência de formação em inteligência artificial em workshop da AI Skills Coalition, iniciativa ligada à União Internacional de Telecomunicações (UIT), agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU).

O diretor do CEIA-UFG, Arlindo Galvão, participou do encontro “From skilling to impact: AI Skills Coalition strategy workshop”, realizado com a UIT e a Microsoft. O objetivo da reunião era discutir o planejamento das ações de implementação em 2027, com a participação de instituições integrantes da rede de parceiros.

Em sua fala, Galvão apresentou o programa multicêntrico desenvolvido pelo CEIA-UFG como uma estrutura que busca democratizar a formação científica e empreendedora em IA. O modelo integra quatro frentes: infraestrutura computacional acessível; rede acadêmica colaborativa; conexão entre pesquisa, indústria e novos negócios; e governança, soberania e defesa tecnológica.

“Nosso propósito é democratizar a formação em inteligência artificial nos níveis científico e empreendedor, garantindo que essa revolução tecnológica sirva a muitos, e não apenas a poucos”, afirmou Arlindo Galvão.

A discussão reuniu governos, organizações internacionais, empresas e parceiros de desenvolvimento para compartilhar experiências capazes de ampliar o acesso à formação e conectar programas de qualificação às demandas locais.

A participação do CEIA-UFG levou ao debate internacional uma experiência brasileira baseada na articulação entre infraestrutura, pesquisa, formação e aplicação tecnológica, com foco na ampliação do acesso e na preparação de pessoas e instituições para o uso responsável da inteligência artificial.