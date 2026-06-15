BTG/Nexus: Lula lidera no 1º e 2º turno bem à frente de Flávio

A quarta rodada da pesquisa BTG/Nexus mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ampliando sua vantagem nas simulações de segundo turno para a eleição presidencial de 2026. O levantamento também indica estabilidade nas intenções de voto no primeiro turno e aumento da consolidação do voto entre os eleitores que já escolheram um candidato. Leia os principais pontos da psquisa BTG/Nexus com a TVT News

Resumo da pesquisa BTG Nexus de 15 de junho:

Lula aparece com 49% contra 43% de Flávio Bolsonaro no segundo turno; contra Romeu Zema, vence por 49% a 39%; diante de Ronaldo Caiado, lidera por 48% a 39%; e supera Renan Santos por 49% a 36%.

No primeiro turno, Lula registra 42% das intenções de voto no Cenário 1, nove pontos à frente de Flávio Bolsonaro, que tem 33%.

No cenário de primeiro turno com Joaquim Barbosa como candidato, Lula alcança 43%, enquanto Flávio Bolsonaro marca 34%.

A série histórica mostra crescimento de Lula nas disputas de segundo turno e estabilidade dos principais adversários.

Entre os eleitores que escolheram um candidato, 73% afirmam que a decisão de voto está tomada e não deve mudar até outubro.

Lula amplia vantagem nos cenários de segundo turno na pesquisa BTG/Nexus

A pesquisa mostra Lula na liderança em todas as simulações de segundo turno testadas pelo BTG/Nexus. No confronto com Flávio Bolsonaro, o presidente soma 49% das intenções de voto, contra 43% do senador. Brancos, nulos e indecisos representam 8%, enquanto 1% não respondeu.

Em uma eventual disputa contra Romeu Zema, Lula aparece com 49%, enquanto o governador mineiro registra 39%. Os votos em branco, nulos e indecisos chegam a 12%.

Já diante de Ronaldo Caiado, Lula tem 48%, contra 39% do governador de Goiás. Brancos e nulos somam 11%, enquanto 2% não souberam responder.

No cenário contra Renan Santos, Lula mantém os 49% e o influenciador aparece com 36%. Os eleitores que indicaram voto branco, nulo ou indecisão representam 15%.

A série histórica reforça a tendência observada desde março. Contra Flávio Bolsonaro, Lula saiu de 46% para 49%, enquanto o adversário recuou de 46% para 43%, ampliando a diferença entre os dois.

Lula ampliou a vantagem para Flávio Bolsonaro no segundo turno. Reprodução: BTG/Nexus

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Lula mantém liderança no primeiro turno

No Cenário 1 do primeiro turno, Lula aparece com 42% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro registra 33%. Ronaldo Caiado e Renan Santos têm 4% cada.

Romeu Zema, Joaquim Barbosa e Augusto Cury aparecem com 2%. Aécio Neves e Cabo Daciolo marcam 1%. Brancos e nulos somam 5%, enquanto 3% não responderam.

O resultado indica manutenção da dianteira do presidente, com vantagem consistente sobre o principal concorrente.

Série histórica aponta queda de Flávio Bolsonaro

Comparando as rodadas anteriores, Lula oscilou de 41% para 42% entre maio e junho. Flávio Bolsonaro passou de 35% para 33%.

Os demais nomes permanecem em patamares baixos e sem alterações significativas. O cenário sugere estabilidade da disputa no primeiro turno, sem mudanças abruptas na preferência do eleitorado.

Lula cresce em cenário alternativo

No Cenário 2, que exclui alguns candidatos e inclui outros nomes, Lula alcança 43% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro registra 34%.

Renan Santos aparece com 5%; Ronaldo Caiado e Romeu Zema têm 3%; Joaquim Barbosa marca 3%; brancos e nulos somam 6%; e 2% não responderam.

O dado mostra que Lula mantém desempenho semelhante mesmo com mudanças na composição da disputa.

Tendência se repete ao longo do tempo

A série histórica do Cenário 2 reforça o quadro de estabilidade. Lula oscilou entre 41% e 43% desde março. Flávio Bolsonaro variou entre 38% e 34%.

Apesar das movimentações da pré-campanha, o eleitorado demonstra padrões relativamente estáveis na escolha dos principais nomes.

Pesquisa espontânea mostra Caiado abaixo de Renan Santos, o que mostra o tamanho do desconhecimento do eleitor. Reprodução: BTG/Nexus

Lula lidera também no segundo cenário

O desempenho de Lula permanece superior ao dos adversários mesmo quando a lista de candidatos é alterada.

Além de aparecer numericamente à frente, o presidente mantém um patamar semelhante ao observado no Cenário 1, indicando capacidade de retenção do eleitorado.

Histórico mostra consistência

Ao longo das quatro rodadas realizadas pelo BTG/Nexus, Lula se manteve na liderança no Cenário 2.

Flávio Bolsonaro permanece como principal nome da oposição, mas sem reduzir de forma expressiva a distância em relação ao presidente.

A decisão do eleitor parece mais consolidada

A pesquisa revela que 73% dos entrevistados que declararam voto em algum candidato afirmam que a escolha já está tomada e não deverá mudar até outubro. Outros 25% dizem que ainda podem rever a decisão, enquanto 1% não respondeu.

O dado sugere um ambiente eleitoral marcado por elevado grau de definição antecipada do voto.

Certeza de voto do eleitor. Reprodução: BTG/Nexus

Três em cada quatro eleitores dizem que não pretendem mudar o voto

Entre os entrevistados que já escolheram um candidato, a maioria afirma que a decisão está consolidada. O percentual de 73% representa crescimento em relação às primeiras rodadas da pesquisa e indica menor espaço para mudanças bruscas no cenário eleitoral ao longo da campanha.

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Metodologia da pesquisa BTG/Nexus

A pesquisa BTG/Nexus foi realizada entre os dias 12 e 14 de junho de 2026, por meio de entrevistas telefônicas assistidas por computador (CATI). Foram ouvidos 2.017 eleitores com 16 anos ou mais, residentes em todas as regiões do país.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A amostra foi construída a partir de cotas de sexo, idade, escolaridade, tipo de telefonia e DDD, tendo como referência os dados da PNAD Contínua. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06645/2026.

Fonte: Pesquisa BTG/Nexux – Registro no TSE: BR-06645/2026