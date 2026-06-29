Brasil pega o Japão hoje, veja quais são os demais jogos

A Copa do Mundo de 2026 entra em mais um dia decisivo nesta segunda-feira (29), com três confrontos válidos pela fase de 16 avos de final, etapa eliminatória em que qualquer derrota representa o fim da competição. O principal destaque da programação é a seleção Brasileira, que enfrenta o Japão às 14h (horário de Brasília), em Houston, em busca de uma vaga nas oitavas de final.
Além do duelo envolvendo o Brasil, a rodada terá Alemanha x Paraguai, às 17h30, e Holanda x Marrocos, às 22h. As partidas serão transmitidas por diferentes plataformas, ampliando o acesso do público às disputas desta fase da competição.
Confira a programação desta segunda-feira (29):
14h – Brasil x Japão
Onde assistir: TV Globo, sportv, ge tv, Globoplay, ge.globo, SBT, NSports e CazéTV.
>> Brasil X Japão nesta segunda (29); veja horário, escalações e onde assistir jogo
17h30 – Alemanha x Paraguai
Onde assistir: TV Globo, sportv, ge tv, Globoplay, ge.globo, SBT, NSports e CazéTV.
22h – Holanda x Marrocos
Onde assistir: CazéTV.
Depois de liderar o Grupo C, a equipe comandada por Carlo Ancelotti inicia sua caminhada no mata-mata diante de um adversário que vem chamando atenção pela organização coletiva e pelos resultados obtidos na primeira fase.
Caso vença o Japão, o Brasil volta a campo no domingo, 5 de julho, às 17h, para disputar uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.
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Brasil x Japão
O confronto entre Brasil e Japão abre a programação desta segunda e reúne duas seleções que fizeram campanhas consistentes na fase de grupos. A Seleção Brasileira terminou na liderança do Grupo C após empatar por 1 a 1 com Marrocos e vencer Haiti e Escócia por 3 a 0, encerrando a primeira fase com sete pontos e saldo positivo de gols.
O Japão também chega invicto ao mata-mata. A equipe asiática empatou com Holanda (2 a 2) e Suécia (1 a 1), além de golear a Tunísia por 4 a 0, garantindo a segunda colocação do Grupo F.
Histórico de partidas
O retrospecto histórico favorece amplamente o Brasil. Em 14 confrontos, foram 11 vitórias brasileiras, dois empates e apenas um triunfo japonês. Essa vitória aconteceu justamente no encontro mais recente, em outubro de 2025, quando o Japão virou um jogo que perdia por 2 a 0 e venceu por 3 a 2. Em Copas do Mundo, as seleções se enfrentaram apenas uma vez, em 2006, com vitória brasileira por 4 a 1.
Brasil
O técnico Carlo Ancelotti deve manter praticamente a mesma formação que venceu a Escócia por 3 a 0. A principal mudança continua sendo a presença de Rayan entre os titulares após a lesão de Raphinha, que segue fora por conta de um problema muscular na coxa direita.
Neymar, que retornou aos gramados diante da Escócia após se recuperar de uma lesão na panturrilha, deve iniciar a partida no banco de reservas. Após voltar a disputar uma Copa do Mundo, o atacante falou sobre o significado do momento.
“Me emocionei, sim. No vestiário sozinho chorei porque foi um alívio muito grande viver isso tudo de novo. Sempre foi meu sonho vestir a camisa da Seleção, jogar Copa do Mundo, quiçá vencê-la. Viver isso é muito bom, agradeço a todo brasileiro que incentivou e principalmente à minha família.”
O principal nome da campanha brasileira até aqui na Copa do Mundo é Vini Jr., vice-artilheiro da competição com quatro gols. Também vivem bom momento Matheus Cunha, autor de três gols, e Bruno Guimarães, que soma três assistências.
A provável escalação brasileira é: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.
Japão
Sem contar com grandes estrelas individuais, o Japão construiu sua classificação para a Copa do Mundo apoiado em uma proposta de jogo coletiva, disciplinada e baseada em rápidas transições ofensivas.
O técnico Hajime Moriyasu terá problemas para montar a equipe. O meia Takefusa Kubo, um dos grandes craques da equipe, está fora da partida devido a uma lesão no joelho. Já o zagueiro e capitão Ko Itakura ainda é dúvida e pode começar no banco de reservas.
A provável formação japonesa tem Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi (Ko Itakura) e Hiroki Ito; Keito Nakamura, Ao Tanaka, Kaishu Sano e Ritsu Doan; Daizen Maeda, Daichi Kamada e Ayase Ueda.
A arbitragem será italiana, com Maurizio Mariani no apito, auxiliado por Daniele Bindoni e Alberto Tegoni.
Alemanha x Paraguai
Às 17h30, Alemanha e Paraguai disputam uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo em Boston.
A seleção alemã chega após liderar o Grupo E, apesar da derrota para o Equador na última rodada da fase de grupos. Antes disso, venceu Curaçao e Costa do Marfim, resultados que garantiram a classificação.
Julian Nagelsmann deve recolocar em campo a formação utilizada nas duas primeiras rodadas, mantendo Manuel Neuer no gol, apesar das críticas recebidas da imprensa alemã. Musiala, Wirtz, Sané e Kai Havertz aparecem entre os principais nomes da equipe.
O Paraguai tenta surpreender. Depois de estrear com derrota por 4 a 1 para os Estados Unidos, a equipe venceu a Turquia por 1 a 0 e empatou sem gols com a Austrália para assegurar a classificação. O técnico Gustavo Alfaro deve adotar uma postura defensiva diante dos europeus, sem poder contar com o volante Diego Gómez, suspenso.
Quem vencer enfrentará nas oitavas de final o classificado do confronto entre França e Suécia.
Holanda x Marrocos
Fechando a programação dest segunda de Copa, Holanda e Marrocos entram em campo às 22h, no estádio El Gigante de Acero, em Monterrey, no México.
As duas seleções chegam invictas. A Holanda terminou na liderança do Grupo F após empatar com o Japão e vencer Suécia e Tunísia. Além disso, ostenta uma sequência de 15 partidas sem derrota em Copas do Mundo e tem o melhor ataque desta edição, com dez gols marcados.
Entre os destaques da equipe de Ronald Koeman estão Brian Brobbey, autor de três gols, além de Cody Gakpo e Crysencio Summerville, que balançaram as redes duas vezes cada.
O Marrocos também faz boa campanha. A seleção africana empatou com o Brasil na estreia e depois venceu Escócia e Haiti para terminar em segundo lugar no Grupo C. Depois da campanha histórica no Mundial de 2022, quando alcançou as semifinais, os marroquinos tentam avançar novamente entre as principais seleções da competição.
O técnico Mohamed Ouahbi deve manter a base da equipe que disputou a fase de grupos. O lateral Achraf Hakimi continua como principal referência do elenco, enquanto Saibari chega em alta após marcar um gol em cada uma das três partidas disputadas até agora.
O confronto terá arbitragem brasileira, comandada por Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Pires e Bruno Boschilia.