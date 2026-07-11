Belligham faz 2 e Inglaterra elimina a Noruega

A Inglaterra está nas semifinais da Copa do Mundo após derrotar a Noruega por 2 a 1 na prorrogação, em um confronto equilibrado e decidido na prorrogação.

A seleção norueguesa, que havia surpreendido ao eliminar o Brasil nas oitavas de final, fez mais uma atuação consistente, mas acabou sucumbindo ao talento de Jude Bellingham, ao passo que Haaland praticamente desapareceu em campo.

Os escandinavos abriram o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. Andreas Schjelderup recebeu pela esquerda, invadiu a área e acertou um belo chute no ângulo de Jordan Pickford. A vantagem, porém, durou pouco. Já nos acréscimos da etapa inicial, Anthony Gordon cruzou rasteiro e Bellingham apareceu livre para empatar, levando o jogo para o intervalo em igualdade.

No segundo tempo, a Noruega voltou mais agressiva e esteve muito perto de retomar a liderança. Torbjørn Heggem chegou a marcar após cobrança de escanteio, mas o VAR anulou o gol ao identificar uma falta de Erling Haaland no início da jogada. Pouco depois, David Wolfe acertou a trave, enquanto Haaland obrigou Pickford a fazer uma importante defesa em uma cabeçada.

Apesar de controlar mais a posse de bola, a Inglaterra teve dificuldades para transformar o domínio territorial em chances claras. A equipe encontrou uma Noruega bem organizada defensivamente, que apostava na velocidade de Schjelderup e Haaland para contra-atacar. O empate persistiu até o fim dos 90 minutos.

Logo no início da prorrogação, a qualidade individual fez a diferença. Bukayo Saka cruzou para Harry Kane, Ørjan Nyland fez grande defesa, mas Bellingham apareceu no rebote para marcar seu segundo gol na partida e virar o placar para os ingleses.

A Inglaterra ainda teve um pênalti marcado após Djed Spence cair na área, mas o árbitro Clément Turpin foi chamado pelo VAR e anulou a marcação. Nos minutos finais, os ingleses administraram a vantagem diante de uma Noruega já desgastada fisicamente e garantiram a classificação.

Haaland, que não jogo nada a partida toda, foi substituído e não entrou na etapa final. Mesmo eliminada, a seleção norueguesa deixa a Copa com uma campanha histórica.

Depois de surpreender o Brasil nas oitavas de final, voltou a competir em alto nível contra uma das favoritas ao título e só foi derrotada na prorrogação. Já a Inglaterra segue viva na busca pelo bicampeonato mundial, impulsionada por mais uma atuação decisiva de Bellingham.