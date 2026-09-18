Ausência de Fernando Cruvinel em pesquisa causa estranheza em Rio Verde

A divulgação de uma pesquisa do Instituto Gazeta de Pesquisas (IGAPE) sobre o cenário eleitoral na Região Geográfica Intermediária de Rio Verde chamou atenção pela ausência do nome de Fernando Cruvinel entre os candidatos a deputado estadual destacados na publicação.

Dr Fernando Cruvinel desponta como candidato à deputado estadual. Médico, empresário e produtor rural, seu trabalho também ganha força a partir da atuação social junto a população

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral e, segundo os dados disponíveis, ouviu 2 mil pessoas. O registro do TSE informa que o relatório completo com os resultados não foi fornecido pela empresa ao sistema. Assim, os percentuais divulgados devem ser analisados com base na publicação do instituto.

Na relação apresentada aparecem candidatos com percentuais na faixa de 5% e 6%, enquanto Fernando Cruvinel não figura entre os nomes evidenciados. O fato chama atenção porque o candidato é natural de Rio Verde e disputa uma vaga na Assembleia Legislativa de Goiás pelo AGIR, com o número 36.100. Sua candidatura consta como deferida.

Em levantamentos anteriores mencionados no cenário político local, Fernando teria aparecido com cerca de 10% das intenções de voto em Rio Verde. A comparação precisa considerar período, metodologia, tamanho da amostra e abrangência territorial de cada pesquisa.

A pesquisa mais recente do IGAPE não representa exclusivamente os eleitores de Rio Verde. O levantamento considera a Região Geográfica Intermediária de Rio Verde, que reúne outros municípios. Por isso, a ausência do nome na lista divulgada não permite determinar seu percentual especificamente no município.

Diante disso, o principal questionamento é sobre os dados completos: qual seria a posição de Fernando Cruvinel quando considerados todos os nomes pesquisados?

Até o momento, os dados públicos consultados não permitem responder com um percentual específico. O registro oficial confirma a existência da pesquisa, mas não disponibiliza o relatório completo dos resultados.