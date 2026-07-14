Atletas representarão Aparecida na 33ª Caminhada Ecológica de Goiás

Representantes da cidade receberam o símbolo oficial do município antes de participarem da maior caminhada ecológica da América Latina, que une esporte, preservação do Cerrado e educação ambiental.

O prefeito Leandro Vilela recebeu, nesta segunda-feira (13), em seu gabinete, os atletas aparecidenses Lílian Santos e Fernando Rodrigues, que representarão o município na 33ª Caminhada Ecológica de Goiás. Durante o encontro, o prefeito entregou a cada atleta uma bandeira oficial de Aparecida de Goiânia, símbolo que será levado durante todo o percurso de 310 quilômetros até Aruanã, reforçando o orgulho de representar o município em uma das maiores iniciativas de esporte e educação ambiental da América Latina.

Ao entregar as bandeiras, o prefeito destacou que o símbolo representa o compromisso de cada atleta em levar o nome de Aparecida de Goiânia com orgulho, responsabilidade e espírito de pertencimento durante toda a travessia.

“É uma honra receber vocês que representam a nossa cidade. Desejo que façam um excelente percurso e levem a bandeira de Aparecida com muito orgulho. Amar uma cidade não é apenas dizer isso da boca para fora. É cuidar dela todos os dias, respeitar a população, valorizar os recursos públicos e trabalhar para que ela seja cada vez melhor. É isso que significa amar Aparecida de verdade”, afirmou o prefeito.

Reconhecida como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial de Goiás, a Caminhada Ecológica chega à sua 33ª edição consolidada como a maior caminhada ecológica da América Latina. A prova será realizada entre os dias 20 e 25 de julho de 2026, reunindo 30 atletas selecionados em rigorosas seletivas, sendo 25 homens e cinco mulheres, que percorrerão aproximadamente 310 quilômetros, com largada em Trindade e passagem por Goianira, Brazabrantes, Caturaí, Inhumas, Itauçu, Itaberaí, Cidade de Goiás, Faina e Araguapaz, até a chegada em Aruanã, às margens do Rio Araguaia.

Ao longo dos cinco dias de percurso, os participantes caminham uma média de 60 quilômetros por dia e desenvolvem diversas ações de educação ambiental, como plantio de mudas, atividades de sensibilização e mobilização em defesa da preservação do Cerrado e dos recursos hídricos, especialmente do Rio Araguaia. A estrutura do evento reúne cerca de 100 profissionais entre equipe técnica, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e estudantes da PUC Goiás, oferecendo suporte aos atletas durante toda a caminhada.

Representando Aparecida de Goiânia, Fernando Rodrigues participará da Caminhada Ecológica pela quarta vez. Já Lílian Santos integra a equipe pela quinta edição, consolidando sua trajetória.

Fernando destacou a emoção de ser recebido pelo prefeito e de representar Aparecida em mais uma edição da caminhada. “Nunca tivemos uma homenagem como essa. Ser recebido pela maior autoridade do município nos enche de orgulho e mostra que o esporte está sendo valorizado. Sempre fiz questão de dizer que sou de Aparecida de Goiânia em qualquer lugar que competisse. Hoje levar a bandeira da nossa cidade durante toda essa caminhada tem um significado ainda maior.”

Lílian também ressaltou o orgulho de levar o nome do município para diferentes competições. “Sempre carregamos o nome de Aparecida por onde passamos. Já representamos nossa cidade em competições por todo o Brasil e até fora do país. Receber esse reconhecimento fortalece ainda mais nosso compromisso de levar o nome de Aparecida com orgulho e mostrar a força dos atletas do nosso município.”

O maratonista e educador físico Júnior Madureira, um dos responsáveis por apresentar os atletas ao prefeito, destacou que a Caminhada Ecológica vai além do desafio físico. “Há 33 anos a Caminhada Ecológica leva uma mensagem de preservação do Cerrado, de conscientização ambiental e de superação. É muito importante ver a Prefeitura de Aparecida reconhecer seus atletas e incentivar quem leva o nome da cidade para um projeto que se tornou referência em todo o país.”

Também participaram da reunião o ultramaratonista Jean Carvalho, a secretária municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Pollyana Borges, e o secretário de Articulação Política e interino da Secretaria de Esporte, André Fortaleza.