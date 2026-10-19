Atlas/Intel: Lula cresce 1,9 pontos e Flávio Bolsonaro cai 1,3

Pesquisa Atlas Bloomberg divulgada nesta segunda-feira (19) revela que Lula segue crescendo nas pesquisas e reduziu para 2,2 pontos a vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da disputa presidencial.

Segundo o levantamento, Lula foi de 45,7%, registrados em 8 de outubro, para atuais 47,6%. Em contrapartida, Flávio Bolsonaro caiu de 51,1% para 49,8%. Com os movimentos, a vantagem que era de 5,4 pontos caiu para 2,2, praticamente um empate no limite da margem de erro, de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Indecisos, brancos e nulos caíram de 3,2% para 2,6%.

Em votos válidos, quando não se consideram indecisos, brancos e nulos, Flávio Bolsonaro marca 51,1% e Lula 48,9%.

Aprovação

A aprovação do presidente Lula também cresceu um ponto, passando de 45% para 46% no mesmo período. A desaprovação caiu de 53% para 52%.

A avaliação do governo também saltou de 37% para 41%, entre aqueles que consideram a gestão ótima ou boa. O índice de ruim/péssimo caiu de 52% para 51%.

A Atlas/Bloomberg ouviu 4,998 eleitores entre os dias 13 e 18 de outubro via recrutamento digital aleatório na internet. A margem de erro é 1 ponto para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.