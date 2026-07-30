Artistas aparecidenses subirão no palco

O Aparecida é Show 2026 também será palco para os talentos de Aparecida de Goiânia. A Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, concluiu nesta terça-feira, 28, a seleção dos oito artistas locais que irão se apresentar no palco principal da maior festa popular do município. A iniciativa mobilizou a população nas redes sociais oficiais do evento, somando mais de 36 mil comentários e 1,8 mil participações de músicos interessados em representar a cidade durante a programação.

Os artistas selecionados foram Denys Henrique, Suellen Christine, Kevelyn Ribeiro, Zé Mateus, Elaly & Zemax, MC BLK, Robson & Eduardo e João Gui. Cada um fará uma apresentação de três músicas no palco principal do Aparecida é Show e receberá uma ajuda de custo de R$ 1,5 mil, viabilizada por empresários parceiros da iniciativa.

O chamamento foi realizado por meio do perfil oficial do evento no Instagram. Para participar, os artistas precisavam morar em Aparecida, comprovar atuação musical pelas redes sociais, preparar três músicas para apresentação, seguir os perfis oficiais do evento e marcar amigos na publicação. A seleção contemplou todos os estilos musicais, com exceção do gospel.

Para o secretário municipal de Cultura, Ícaro Lucas, a mobilização demonstra a força da produção artística local e reforça o compromisso da gestão em abrir espaço para os talentos da cidade.

“A resposta dos artistas superou todas as expectativas. Tivemos milhares de participações e isso mostra o quanto Aparecida tem músicos talentosos esperando uma oportunidade. O Aparecida é Show foi pensado para receber grandes nomes da música nacional, mas também para valorizar quem faz cultura na nossa cidade e dar visibilidade aos nossos artistas.”

Oportunidades para artistas do município

Entre os selecionados está a cantora Suellen Christine, que já participou do Palco da Cultura em uma edição anterior e agora sobe ao palco principal do evento.

“Estou muito feliz, muito honrada por fazer parte do Aparecida é Show deste ano. É uma oportunidade incrível. Em 2024, participei do Palco Cultura e foi uma experiência maravilhosa. Agora, voltar depois de dois anos para o palco principal é uma honra. Tenho certeza de que será um evento muito especial para todos nós.”

O cantor Denys Henrique, que se apresenta em bares de Aparecida e Goiânia, também comemorou a oportunidade. “Já subi duas vezes no Palco da Cultura e agora poder estar no palco principal é motivo de muita alegria. É uma oportunidade muito importante para mostrar o nosso trabalho.”

Aparecida é Show começa em 6 de agosto

O Aparecida é Show é uma realização da Prefeitura de Aparecida em parceria com o Governo de Goiás e será realizado entre os dias 6 e 9 de agosto, no estacionamento da Cidade Administrativa Maguito Vilela. A programação contará com shows de Nattan, Panda, Mariana Fagundes, Cleber & Cauan e Zezé Di Camargo, além de apresentações de artistas locais, praça de alimentação, parque de diversões e uma estrutura preparada para receber famílias de toda a Região Metropolitana.

A Prefeitura reforça que os ingressos gratuitos para o Aparecida é Show 2026 continuam disponíveis para retirada pela plataforma Ticketou. Para acesso ao espaço, além do ingresso as pessoas precisam levar, no dia do evento 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração para cães e gatos. Os alimentos e as rações arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social, entidades assistenciais do município e ao Programa de Atenção e Proteção aos Animais (PATA).

Nos próximos dias o público também pode garantir a entrada retirando o ingresso de forma presencial. O local e formato da retirada será informado em breve.

Programação dos artistas no palco principal

06/08 – Quinta

Denys Henrique (seletiva)

Suellen Christine (seletiva)

Mariana Fagundes

DJ Tubas

Hugo Vitti

Nattan

07/08 – Sexta

Kevelyn Ribeiro (seletiva)

Zé Mateus (seletiva)

DJ Noobreak

Bruno & Denner

DJ Brenno Paixão

Panda

Ana Cristina

08/08 – Sábado

Elaly e Zemax (seletiva)

Mc Blk (seletiva)

Dj Cintia

Deboxe

Rayane & Rafaela

Cleber e Cauan

Novinho do Piseiro

09/08 – Domingo

Robson e Eduardo (seletiva)

João Gui (seletiva)

Di Carlos Henrique

Big Frazzo

Dj Vinicius Cavalcante

Zezé di Camargo