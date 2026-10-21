Aparecida supera 124,5 mil empresas ativas

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, e o vice, João Campos, participaram, na manhã desta terça-feira (20), da inauguração da ObraMax, 1ª unidade da rede atacadista de materiais de construção em Goiás. Instalada às margens da BR-153, no setor Nossa Senhora de Lourdes, a loja chega a Aparecida com cerca de 150 colaboradores e mais de 15 mil produtos disponíveis. A abertura representa um novo investimento privado na cidade e reforça a importância da parceria entre o poder público e a iniciativa privada para ampliar a geração de empregos e movimentar a economia local.

A solenidade contou com a presença dos secretários municipais Wagner Siqueira, de Desenvolvimento Urbano; André Fortaleza, de Articulação Política e Esporte e Lazer; Pollyana Borges, de Meio Ambiente e Sustentabilidade; e Carlos Eduardo de Paula, da Fazenda, além do secretário-executivo de Desenvolvimento Urbano, Antônio Neto. Também participaram os vereadores Camila Rosa, Almeidinha, Mazinho do Madre Germana, Mazinho Baiano, Edinho Carvalho, Tatá Teixeira, Arnaldo Leite e Professor Clusemar, além de representantes da empresa.

A chegada da ObraMax ocorre em um cenário de expansão da atividade econômica de Aparecida. O município já supera 124,5 mil CNPJs ativos, agregando 16 mil novas empresas nestes 21 meses da gestão Vilela. Na comparação com 2024, quando havia aproximadamente 108 mil empresas ativas, o crescimento chega a 14%, segundo dados da Secretaria Municipal da Fazenda.

Para a administração municipal, a simplificação dos serviços públicos integra a estratégia de melhorar o ambiente de negócios, reduzir prazos e oferecer mais segurança jurídica aos empreendedores. A proposta é oferecer condições para que empreendedores encontrem no município um ecossistema favorável aos negócios, capaz de atrair novos investimentos e preservar os já existentes.

“Quero agradecer à ObraMax por acreditar em Aparecida, por escolher nossa cidade para instalar sua primeira unidade em Goiás. O poder público e a iniciativa privada precisam caminhar juntos, cada um fazendo a sua parte para oferecer oportunidades à população”, afirmou Leandro Vilela na inauguração.

Desburocratização para estimular novos negócios

Entre as medidas adotadas pela Prefeitura está a ampliação dos serviços digitais, por meio da plataforma Aparecida Digital, que reúne mais de 220 serviços on-line. A ferramenta permite que empresários protocolem e acompanhem solicitações pela internet, reduzindo a necessidade de deslocamentos para atendimentos presenciais.

A gestão Vilela também passou a permitir a abertura imediata de empresas de baixo risco que não dependem de vistoria prévia. Outra iniciativa foi ampliar a possibilidade de solicitar on-line documentos e licenças, incluindo alvarás da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e da Secretaria de Planejamento e Regulação Urbana, com concessão automática quando não há pendências.

A baixa de empresas também teve o prazo médio reduzido para 48 horas, a partir da revisão de procedimentos e da digitalização dos serviços. A Prefeitura ainda regulamentou o funcionamento de indústrias por até 24 horas, conforme a atividade e as exigências aplicáveis, para atender empresas que precisam manter operações contínuas.

“Estamos trabalhando para que o empresário encontre em Aparecida segurança jurídica, respeito aos prazos e um poder público que resolva, e não que crie obstáculos às empresas. Quando novos negócios chegam e os que já estão aqui conseguem crescer, a cidade ganha com a geração de empregos, renda e desenvolvimento”, destacou o prefeito.

O secretário municipal da Fazenda, Carlos Eduardo de Paula, ressaltou que a chegada de novos empreendimentos fortalece a economia local e contribui para ampliar a capacidade de investimento do município.

“Quando uma empresa escolhe Aparecida para investir, ela contribui para a geração de empregos, movimenta o comércio e fortalece toda a cadeia produtiva. Esse crescimento também tem reflexos na arrecadação municipal, que é fundamental para que a Prefeitura amplie os investimentos em infraestrutura e serviços públicos.”

Alvarás e incentivo à construção civil

Leandro Vilela também ressaltou as ações voltadas à construção civil. Segundo o gestor, Aparecida registrou 3,5 mil alvarás de construção em 2025. Já em 2026, a gestão implantou procedimentos autodeclaratórios para alvarás de construção e habite-se de unidades familiares, com o objetivo de agilizar a tramitação e facilitar a regularização das obras.

A iniciativa busca estimular a construção civil e ampliar as possibilidades de acesso à moradia. O setor movimenta uma cadeia de atividades que inclui comércio de materiais, serviços especializados e contratação de trabalhadores, com reflexos positivos na economia do município.

A Prefeitura também destaca a expansão dos empreendimentos habitacionais. Durante o pronunciamento, o prefeito citou 1.040 unidades do Minha Casa, Minha Vida em construção no município e outras 912 já habilitadas, além de um projeto de expansão para chegar a mais de 2.500 unidades.

Investimento privado e geração de oportunidades

O diretor-geral da ObraMax, Micael Reis, agradeceu pelo apoio da Prefeitura durante a implantação da loja e ressaltou a importância da parceria para viabilizar o empreendimento. “Não tem projeto desse porte que tenha sucesso sem o apoio incondicional da Prefeitura. E foi isso que aconteceu aqui”, afirmou Micael.

A unidade de Aparecida integra a expansão da rede no Brasil e disponibiliza mais de 15 mil produtos voltados a profissionais da construção civil, empresas e consumidores. Além dos empregos diretos, a operação pode movimentar fornecedores e prestadores de serviços e contribuir para a circulação de renda na região.

Micael também destacou o potencial econômico de Aparecida e a capacidade do município de atrair novos investimentos. Para ele, a cidade reúne condições favoráveis à expansão da empresa, tanto pelo mercado consumidor quanto pela atividade da construção civil.

O diretor da loja, Alex Boamorte, também destacou a importância de aportar com a marca em Aparecida. “É um orgulho para a gente estar aqui, em Aparecida de Goiânia. Antes era uma cidade-dormitório, hoje é uma cidade que realmente pulsa no comércio e nas indústrias”, declarou o administrador.