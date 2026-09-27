Aparecida reforça vacinação de adolescentes contra a meningite

Vacina meningocócica é indicada para jovens de 11 a 14 anos, mas as famílias devem conferir toda a caderneta vacinal de crianças e adolescentes em um dos 35 postos abertos de segunda a sábado

A Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), convoca pais e responsáveis de adolescentes de 11 a 14 anos a conferirem a situação vacinal destes contra a meningite e outras doenças em um dos 35 postos disponíveis espalhados por toda a cidade.

Os postos funcionam de segunda a sábado em diversos pontos da cidade. A mobilização contra a meningite ocorre com ênfase neste mês de outubro, mas a vacinação de rotina com todas as vacinas do calendário do Sistema Único de Saúde (SUS) segue durante o ano inteiro nas salas de vacinas da SMS.

A vacina meningocócica ACWY protege contra os sorogrupos A, C, W e Y e deve ser administrada nessa faixa etária. Em caso de atraso, a dose pode ser aplicada até 14 anos, 11 meses e 29 dias, conforme as orientações do Ministério da Saúde.

A recomendação é que as famílias não deixem a atualização para depois. A meningite pode ser causada por diferentes agentes infecciosos e algumas formas bacterianas têm evolução rápida e grave. A vacinação é uma das principais medidas de prevenção contra os tipos da doença que podem ser evitados por imunização.

Cuidado essencial

“A proteção contra a meningite precisa fazer parte do cuidado com o adolescente. É uma fase em que algumas vacinas têm indicação específica e, por isso, a caderneta deve ser revisada. Manter as doses em dia é uma medida simples, mas de grande importância para a saúde individual e coletiva”, afirma a superintendente de Vigilância em Saúde, Herica Leguizamon.

A ida à unidade também é uma oportunidade para verificar outras vacinas previstas no calendário. Para meninas e meninos de 9 a 14 anos, a vacina contra o HPV é indicada em dose única, conforme o calendário vigente. A imunização ajuda a prevenir infecções causadas pelo papilomavírus humano. A equipe de saúde também deve avaliar a necessidade de doses de hepatite B, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), dT (difteria e tétano) e dengue, para adolescentes de 10 a 14 anos, conforme indicação e histórico vacinal.

“É importante que o responsável leve a caderneta mesmo quando acredita que todas as vacinas estejam em dia. A conferência feita pela equipe permite identificar doses eventualmente atrasadas e orientar cada adolescente de acordo com seu histórico. Assim, a família resolve possíveis pendências em uma única avaliação”, explica a coordenadora de Imunização, Renata Cordeiro.

Proteção para crianças

A estratégia de atualização também contempla a vacinação das crianças. O município incorporou a Pneumo 20 ao calendário do SUS, ampliando a proteção de crianças de 2 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias contra 20 sorotipos do pneumococo, bactéria associada a doenças como pneumonia e meningite. A aplicação segue o histórico vacinal e as recomendações do Ministério da Saúde.

Para receber as doses, é necessário apresentar documento de identificação, e, se possível, cartão do SUS e caderneta de vacinação. A orientação da SMS é que pais e responsáveis procurem uma das salas de vacina relacionadas abaixo para que a equipe avalie o histórico e indique as imunizações necessárias.

Confira os locais de vacinação e os horários:

UBS Andrade Reis UBS Colina Azul UBS Independência Mansões UBS Jardim Florença UBS Tiradentes UBS Pontal Sul 2 UBS Veiga Jardim UBS Papillon Park UBS Bairro Ilda UBS Cruzeiro do Sul UBS Bairro Cardoso UBS Madre Germana UBS Jardim Riviera UBS Caraíbas UBS Alto Paraíso UBS Bandeirantes UBS Buriti Sereno UBS Campos Elísios UBS Bairro Independência UBS Boa Esperança UBS Anhambi UBS Rosa dos Ventos UBS Jardim Paraíso UBS Jardim Olímpico UBS Parque Trindade UBS Santa Luzia UBS Bela Vista UBS Jardim dos Buritis UBS Nova Olinda UBS Cândido de Queiroz UBS Vila São Pedro UBS Expansul UBS Mansões Paraíso UBS Santo André Central de Imunização

Nas UBSs, a vacinação é realizada de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Na Central de Imunização, o atendimento ocorre de segunda a sábado, das 7h30 às 18h30.