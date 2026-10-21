Aparecida oferta mais de 2,7 mil vagas de emprego nesta semana pelo SIME

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, disponibiliza 2.704 vagas de emprego nesta semana, por meio do Sistema Municipal de Emprego (SIME). As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, ampliando as possibilidades de inserção e recolocação profissional para a população.

Entre as funções com maior número de vagas estão auxiliar de logística, auxiliar de produção, repositor de mercadorias, ajudante de carga e descarga, operador de telemarketing e operador de caixa. Também há oportunidades para carreteiro, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de açougueiro, vendedor externo, açougueiro, auxiliar de limpeza, operador de máquinas industriais, porteiro, jovem aprendiz e costureira, entre outras ocupações.

A captação das vagas é realizada em parceria com o Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Retomada e do Programa Mais Emprego. Os trabalhadores também podem consultar as oportunidades pelo aplicativo Minha Vaga, disponível gratuitamente para dispositivos iOS e Android.

As vagas são atualizadas diariamente no portal da Secretaria do Trabalho, pelo endereço trabalho.aparecida.go.gov.br. Informações também podem ser obtidas pelo telefone (62) 99194-3491.

Vagas em destaque:

• 330 vagas para auxiliar de logística;

• 327 vagas para auxiliar de produção;

• 200 vagas para repositor de mercadorias;

• 158 vagas para ajudante de carga e descarga;

• 150 vagas para operador de telemarketing;

• 130 vagas para operador de caixa;

• 116 vagas para carreteiro (motorista de caminhão-carreta);

O SIME também reúne oportunidades para profissionais de áreas administrativas, comerciais, industriais, de serviços, construção civil, transporte, tecnologia, saúde e alimentação. Entre as funções disponíveis estão assistente administrativo, técnico de informática, social media, biomédico, eletricista, soldador, pedreiro, motorista entregador, cozinheiro geral e técnico de refrigeração.

Onde se candidatar presencialmente

Os interessados podem procurar uma das unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), sem necessidade de agendamento, nos seguintes locais: Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.

Também é possível buscar atendimento nas unidades do Vapt-Vupt do Garavelo, Buriti Shopping e Araguaia Shopping, mediante agendamento. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Aos sábados, a unidade do Buriti Shopping atende das 8h às 13h.

Para o atendimento presencial, é necessário apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e telefone para contato.

Acesso digital

Os trabalhadores também podem realizar o cadastro pela internet, por meio do portal webio.aparecida.go.gov.br, criar o próprio perfil e emitir a carta de encaminhamento para as vagas, tornando o processo mais ágil e acessível.

Empresas interessadas em divulgar oportunidades de emprego por meio do SIME podem entrar em contato pelo WhatsApp (62) 9 9297-4113.