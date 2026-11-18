A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, inicia a semana com 1.908 vagas de emprego disponíveis pelo Sistema Municipal de Emprego (SIME). As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, ampliando as possibilidades de inserção no mercado de trabalho para a população.
A captação de vagas é realizada em parceria com o Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Retomada e do Programa Mais Emprego. O trabalhador também tem acesso às oportunidades pelo aplicativo Minha Vaga, disponível gratuitamente nas lojas iOS e Android, permitindo a candidatura online.
Para consulta presencial das vagas disponíveis, a Secretaria do Trabalho reforça que os interessados devem procurar o SIME diretamente nas unidades dos SACs do município, onde são oferecidas orientações e realizado o encaminhamento para os processos seletivos.
As vagas são atualizadas diariamente no portal da Secretaria: trabalho.aparecida.go.gov.br. Informações também podem ser obtidas pelo telefone (62) 99194-3491.
Vagas em destaque:
- 363 vagas para auxiliar de logística
- 187 vagas para auxiliar de produção
- 150 vagas para operador de telemarketing
- 109 vagas para auxiliar de limpeza
- 100 vagas para carreteiro (motorista de caminhão-carreta)
- 67 vagas para vendedor externo
- 50 vagas para auxiliar de costureira
- 50 vagas para motorista entregador
- 50 vagas para porteiro
- 45 vagas para açougueiro
- 45 vagas para auxiliar de açougueiro
- 42 vagas para auxiliar de serviços gerais
- 41 vagas para auxiliar de almoxarifado
- 37 vagas para auxiliar de estoque
- 33 vagas para ajudante geral
- 30 vagas para ajudante de motorista
- 30 vagas para costureira em geral
- 27 vagas para instalador de linhas elétricas de alta e baixa tensão
- 26 vagas para serviços gerais
- 25 vagas para açougueiro desossador
- 25 vagas para ajudante de carga e descarga
- 25 vagas para jovem aprendiz
Outras oportunidades incluem vagas para estoquista, auxiliar de vendas, eletricista, servente de obras, ajudante de pedreiro, assistente administrativo, conferente de mercadorias, motorista, soldador, técnico de informática, entre outras funções.
Onde se candidatar presencialmente:
Unidades do SAC (sem agendamento):
Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial.
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.
Unidades Vapt-Vupt (com agendamento):
Garavelo, Buriti Shopping e Araguaia Shopping.
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Aos sábados, a unidade do Buriti Shopping atende das 8h às 13h.
Documentos necessários: RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e telefone para contato.
Empresas interessadas em divulgar vagas no SIME podem entrar em contato pelo WhatsApp (62) 99297-4113.
Acesso digital
O trabalhador também pode realizar o cadastro online pelo site https://webio.aparecida.go.gov.br/, criar seu perfil e emitir a carta de encaminhamento sem sair de casa, garantindo mais agilidade e comodidade no processo de candidatura.