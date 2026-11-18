A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, inicia a semana com 1.908 vagas de emprego disponíveis pelo Sistema Municipal de Emprego (SIME). As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, ampliando as possibilidades de inserção no mercado de trabalho para a população.

A captação de vagas é realizada em parceria com o Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Retomada e do Programa Mais Emprego. O trabalhador também tem acesso às oportunidades pelo aplicativo Minha Vaga, disponível gratuitamente nas lojas iOS e Android, permitindo a candidatura online.

Para consulta presencial das vagas disponíveis, a Secretaria do Trabalho reforça que os interessados devem procurar o SIME diretamente nas unidades dos SACs do município, onde são oferecidas orientações e realizado o encaminhamento para os processos seletivos.

As vagas são atualizadas diariamente no portal da Secretaria: trabalho.aparecida.go.gov.br. Informações também podem ser obtidas pelo telefone (62) 99194-3491.

Vagas em destaque:

363 vagas para auxiliar de logística

187 vagas para auxiliar de produção

150 vagas para operador de telemarketing

109 vagas para auxiliar de limpeza

100 vagas para carreteiro (motorista de caminhão-carreta)

67 vagas para vendedor externo

50 vagas para auxiliar de costureira

50 vagas para motorista entregador

50 vagas para porteiro

45 vagas para açougueiro

45 vagas para auxiliar de açougueiro

42 vagas para auxiliar de serviços gerais

41 vagas para auxiliar de almoxarifado

37 vagas para auxiliar de estoque

33 vagas para ajudante geral

30 vagas para ajudante de motorista

30 vagas para costureira em geral

27 vagas para instalador de linhas elétricas de alta e baixa tensão

26 vagas para serviços gerais

25 vagas para açougueiro desossador

25 vagas para ajudante de carga e descarga

25 vagas para jovem aprendiz

Outras oportunidades incluem vagas para estoquista, auxiliar de vendas, eletricista, servente de obras, ajudante de pedreiro, assistente administrativo, conferente de mercadorias, motorista, soldador, técnico de informática, entre outras funções.

Onde se candidatar presencialmente:

Unidades do SAC (sem agendamento):

Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial.

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.

Unidades Vapt-Vupt (com agendamento):

Garavelo, Buriti Shopping e Araguaia Shopping.

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Aos sábados, a unidade do Buriti Shopping atende das 8h às 13h.

Documentos necessários: RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e telefone para contato.

Empresas interessadas em divulgar vagas no SIME podem entrar em contato pelo WhatsApp (62) 99297-4113.

Acesso digital

O trabalhador também pode realizar o cadastro online pelo site https://webio.aparecida.go.gov.br/, criar seu perfil e emitir a carta de encaminhamento sem sair de casa, garantindo mais agilidade e comodidade no processo de candidatura.