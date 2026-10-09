Aparecida oferece merenda especial na semana da criança

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Educação, oferece durante toda esta semana um cardápio especial aos 55 mil alunos da rede municipal em comemoração ao Dia das Crianças. A iniciativa da gestão do prefeito Leandro Vilela integra uma programação que também inclui atividades recreativas nas unidades escolares.

Durante a semana, o prefeito visitou CMEIs e escolas para acompanhar o almoço especial e as comemorações. Nesta quinta-feira, 08, ao lado da primeira-dama Lana Bezerra, esteve no CMEI Azélia de Oliveira, onde as crianças tiveram churrasco no cardápio. Questionadas se estavam gostando da refeição especial, elas responderam com um grito uníssono: “Sim!”.

Prefeito Vilela e a primeira-dama Lana Bezerra, estiveram no CMEI Azélia de Oliveira. Foto: Rodrigo Estrela

Na quarta-feira (7), Vilela acompanhou o almoço no CMEI José Vicente de Araújo, no setor American Park, que serviu frango com guariroba cultivada no terreno da própria unidade. Frutas e laranjinha também fizeram parte da comemoração que teve ainda a prainha do cerrado, atividade recreativa com piscina artificial e areia e cadeiras de praia onde as crianças se divertiram durante toda a semana.

Elaborado por nutricionistas, com sugestões dos gestores escolares, o menu comemorativo reúne preparações como leite com cacau, mix de frutas, cachorro-quente, paçoca, iogurte, macarronada à bolonhesa e strogonoff de frango. Panelinha de carne com legumes, creme de polpa de frutas, bolo de chocolate e salada de frutas também estão entre os alimentos servidos ao longo da semana. Os cardápios ficam fixados nas unidades, à disposição dos pais ou responsáveis.

“Com muita responsabilidade, nós, no poder público, estamos investindo para fazer pelas crianças além daquilo que já é nossa obrigação. Neste ano, no primeiro semestre, a situação do município permitiu entregar a elas ovos de Páscoa, pela primeira vez; e agora, depois de requalificar a merenda para uma alimentação de alto padrão, estamos comemorando este 12 de outubro com um cardápio todo especial e muito saboroso”, destacou o prefeito Vilela.

Crianças no CMEI Azélia de Oliveira. Foto: Rodrigo Estrela

A secretária de Educação, Núbia Farias, destacou que o cardápio foi construído com a participação dos gestores escolares, conciliando alimentos que agradam aos alunos com o cuidado com o valor nutricional das refeições.

“Esta semana, nós focamos na alimentação das crianças, não somente para agradar, o que também faz parte, mas pelo valor nutricional. Trouxemos um cardápio participativo, com sugestões dos próprios gestores, incluindo alimentos de que as crianças gostam, como cachorro-quente e estrogonofe. É também uma oportunidade para conhecerem novos sabores e pratos mais coloridos”, afirmou.

Na Escola Municipal de Educação Integral (EMEI) Professora Vinovita Guimarães da Silva, os alunos tiveram feijoada no almoço, além dos lanches especiais. A programação incluiu ainda um desfile do Dia do Cabelo e da Mochila Maluca. Nesta sexta-feira (9), a Escola São Francisco oferecerá cachorro-quente no lanche e muitas brincadeiras.

Durante as visitas, Vilela ressaltou o quanto é gratificante ver as crianças se alimentando bem, brincando e aproveitando as atividades preparadas pelas equipes escolares.

“As crianças são o nosso futuro, e o foco da gestão municipal é cuidar, também com amor e carinho, dessas próximas gerações de aparecidenses. Não há nada mais gratificante do que ver uma criança feliz, sendo bem assistida. Por isso, quero parabenizar os colaboradores, diretores, professores e toda a equipe da Educação pela dedicação e cuidado com as nossas crianças”, afirmou Leandro Vilela.

As crianças tiveram feijoada no cardápio da Escola Municipal de Educação Integral (EMEI) Professora Vinovita Guimarães da Silva. Foto: Divulgação SECOM Aparecida

Programação em toda a rede

Além do cardápio especial, as 95 unidades da rede municipal promovem gincanas, banho de mangueira, dia do cabelo e da mochila maluca, festa das cores e outras atividades. Cada instituição tem autonomia para organizar as ações conforme sua realidade e seu Projeto Político-Pedagógico (PPP).

No CMEI José Vicente de Araújo, que atende 156 crianças de seis meses a quatro anos, a equipe preparou uma “Prainha do Cerrado”, com representações de animais como lobo-guará, tamanduá e onça, piscina artificial e banho de mangueira. A proposta combina alimentação, contato com a natureza e brincadeiras.

“A proposta é transformar o nosso quintal em um espaço de descobertas, onde as crianças possam brincar, explorar e reconhecer elementos que foram trabalhados ao longo do projeto”, explicou a diretora Kênia Dias Vieira.

Segundo Núbia Farias, as comemorações seguem ao longo do mês, com propostas que favorecem a socialização e o desenvolvimento infantil. “As programações foram preparadas com muito carinho pelos gestores e professores da rede para comemorar esse mês todo especial, propondo atividades que estimulem a criatividade, o convívio em sociedade, a preservação da biodiversidade, o exercício da cidadania e o respeito aos pais e aos idosos”, ressaltou.