Aparecida fecha o cerco contra descarte irregula

Por determinação do prefeito Leandro Vilela, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia intensificou as ações de fiscalização e combate ao descarte irregular de entulhos e resíduos em diversos pontos da cidade. A tarefa de força, realizada de forma integrada entre a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), resultou em seis apreensões em pouco mais de 24 horas, reforçando o compromisso de gestão com a preservação ambiental, a limpeza urbana e a qualidade de vida da população.

As ações envolvem patrulhamento preventivo, monitoramento de áreas críticas, fiscalização de veículos utilizados no transporte e descarte de resíduos e vistorias em empreendimentos ligados ao setor de reciclagem e gerenciamento de materiais. Os responsáveis ​​pelas irregularidades foram autuados e os veículos apreendidos em conformidade com a legislação ambiental vigente.

Na região do Vale do Sol, durante operação conjunta entre GCM, Semma e Defesa Civil, dois caminhões caçamba utilizados no transporte de resíduos da construção civil foram flagrados operando sem o devido MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos), documento obrigatório para a atividade. Diante da irregularidade, os veículos foram apreendidos e orientados ao pátio da SMTA para os procedimentos cabíveis.

Ainda na região do Vale do Sol, equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente fiscalizaram uma empresa de realização de reciclagem e processamento de materiais plásticos, onde foram constatadas irregularidades ambientais que resultaram na interdição do estabelecimento. A ação conto com apoio da Guarda Civil Municipal, responsável pela segurança dos fiscais e pela preservação da ordem durante toda a operação.

Na manhã desta sexta-feira (10), durante o patrulhamento preventivo em áreas com histórico de descarte irregular, equipes da Guarda Civil Municipal flagraram um caminhão realizando o descarte clandestino de resíduos da construção civil na região do Parque Trindade, nas proximidades da Avenida Bela Vista. A ocorrência contou com apoio da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), que realizou os procedimentos administrativos e a apreensão do veículo, posteriormente direcionados ao pátio da SMTA. O responsável pela infração foi autuado em conformidade com a legislação ambiental vigente.

Ainda entre as ocorrências de quinta-feira (9), equipes da GCM e da Semma flagraram, no Setor Residencial Norte Sul, um homem realizou o descarte irregular de entulho da construção civil em área proibida utilizando um veículo de passeio com carretinha acoplada para o transporte de material. Após a abordagem, foram realizados os procedimentos administrativos e a apreensão do veículo, da carretinha e do material descartado irregularmente.

Ainda como parte da força-tarefa, as equipes intensificaram o monitoramento e o patrulhamento preventivo em áreas historicamente utilizadas para o descarte clandestino de resíduos nas regiões do Jardim Belo Horizonte, Buriti Sereno e Jardim dos Ipês. As ações incluíram acompanhamento de fiscalizações ambientais, presença ostensiva da Guarda Civil Municipal e monitoramento contínuo em pontos críticos, com o objetivo de coibir novas infrações, ampliar a capacidade de resposta às denúncias e fortalecer a conscientização sobre a destinação correta dos resíduos.

Secretária Pollyana Borges, de Meio Ambiente: “não vamos tolerar práticas que prejudiquem o meio ambiente e a população” – Imagem: Divulgação/Secom Aparecida

Monitoramento 24h

As equipes também intensificaram o monitoramento e o patrulhamento preventivo em pontos historicamente utilizados para o descarte clandestino de resíduos nas regiões do Jardim Tropical, Madre Germana, Vila Delfiore, Garavelo, Goiânia Park Sul e Vale do Sol.

O prefeito Leandro Vilela destacou que o combate ao descarte irregular é uma das prioridades da gestão municipal.

“Estamos reforçando a fiscalização porque o descarte clandestino prejudica o meio ambiente, compromete a limpeza da cidade e gera custos para toda a população. Quem insistir em cometer esse tipo de infração será identificado, autuado e responderá na forma da lei.”

O comandante da Guarda Civil Municipal de Aparecida, inspetor Milton Sobral, ressaltou que a atuação integrada entre os órgãos municipais será ampliada em todas as regiões da cidade.

“A GCM atua diuturnamente em apoio aos órgãos fiscalizadores, contribuindo para a ordem pública, a proteção ambiental e a qualidade de vida da população aparecidense. Estamos ampliando o monitoramento e o patrulhamento nos pontos críticos da cidade e participando de forma integrada com a Semma para combater o descarte irregular. A Guarda está de olho. Descarte irregular é crime e gera responsabilização.”

A secretária municipal de Meio Ambiente, Pollyana Borges, destacou que a atuação conjunta tem fortalecido o enfrentamento a crimes ambientais e contribuído para a preservação dos espaços públicos.

“A fiscalização está mais presente e continuará sendo intensificada. Nosso objetivo é conscientizar, mas também responsabilizar quem insiste em descartar resíduos em locais proibidos. A cidade dispõe de regras e também de um ponto de coleta, além de mecanismos para a destinação correta desses materiais e não vamos tolerar práticas que prejudiquem o meio ambiente e a população.”

A Prefeitura de Aparecida reforça que o descarte irregular de resíduos é uma infração ambiental passível de multas, apreensão de veículos e outras medidas previstas na lei.

A população também pode contribuir com o trabalho de fiscalização denunciando casos de descarte irregular e outros crimes ambientais por meio do Disk Denúncia da Semma, pelo WhatsApp (62) 98459-1661, ou pelo telefone 153, da Guarda Civil Municipal.

As operações de fiscalização continuam sendo realizadas diariamente em diferentes regiões da cidade, com ações preventivas e repressivas para coibir a prática e garantir uma Aparecida mais limpa, organizada e sustentável.

De acordo com a Semma, as deliberações aplicadas para esse tipo de infração variam entre R$ 5 mil e R$ 50 mil, conforme a gravidade da irregularidade constatada. Todos os veículos apreendidos durante a operação permanecerão recolhidos nos pátios da Semma e da SMTA e somente serão liberados após o pagamento das multas e o cumprimento das exigências administrativas e ambientais previstas na legislação.