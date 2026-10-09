Aparecida faz festa do Dia das Crianças na segunda, 12



Cidade Administrativa Maguito Vilela irá reunir cerca de 5 mil crianças em uma manhã de brincadeiras, shows e atividades especiais, com sorteio de mais de 120 bicicletas

Prefeitura de Aparecida promove festa do Dia das Crianças com entrada gratuita nesta segunda, 12

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia realiza no dia 12 de outubro, das 8h às 12h, o CidaFeliz – Festa do Dia das Crianças, na Cidade Administrativa Maguito Vilela. Com entrada e atrações totalmente gratuitas, o evento foi preparado para proporcionar uma manhã de lazer, diversão e experiências especiais para as crianças e suas famílias.

A expectativa é receber cerca de 5 mil crianças. A iniciativa do evento é da primeira-dama Lana Bezerra e do prefeito Leandro Vilela, e a programação está sendo coordenada pela secretária das Mulheres, Carol Araújo.

A programação reúne 50 brinquedos infláveis, 15 pula-pulas, trenzinhos, corridas infantis, oficinas recreativas, shows e diferentes atrações ao longo da manhã. As crianças também poderão participar de oficinas de pintura de rosto, balão, pintura em MDF, slime, Bob Goodies e atividades desenvolvidas em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar. A programação ainda terá corrida infantil e corrida de saco.

Diversão estará garantida com o parque de brinquedos infláveis – Foto: Rodrigo Estrela

Entre os shows e espetáculos previstos estão a apresentação de um robô, personagens vivos e a turma do Toy Story, além da participação da Orquestra Sinfônica de Aparecida, que levará um repertório infantil ao evento.

“Estamos preparando uma festa muito especial para as crianças de Aparecida, com uma programação pensada para oferecer diversão, convivência e momentos de alegria para toda a família. Teremos muitos brinquedos, oficinas, apresentações e atrações diferentes, além do sorteio de mais de 120 bicicletas. Nossa expectativa é receber cerca de 5 mil crianças e proporcionar uma manhã inesquecível para elas e tudo gratuito”, afirma Carol Araújo.

O CidaFeliz também contará com exposição de animais empalhados, espaço dedicado às crianças autistas e sorteio de mais de 120 bicicletas. A programação terá ainda distribuição de pipoca, algodão-doce, picolé, frutas e outros alimentos ao longo do evento.

A Prefeitura orienta que as crianças estejam acompanhadas pelos pais ou responsáveis durante a programação. O espaço contará ainda

Foto: Rodrigo Estrela