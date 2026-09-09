Aparecida fará Dia D de Vacinação Antirrábica em 19/9

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia realizará, no sábado, 19 de setembro, uma grande mobilização para proteger cães e gatos contra a raiva. O Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica Canina e Felina 2026 contará com cerca de 60 pontos distribuídos por diferentes regiões da cidade, com atendimento das 8h30 às 17h. A vacina é gratuita e destinada a animais a partir dos três meses de idade.

A vacinação é uma das principais formas de prevenção da raiva, doença grave que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos. Por isso, a Prefeitura reforça o chamado para que os tutores assumam sua responsabilidade na proteção dos bichos e participem da mobilização.

“Quando um tutor vacina seu animal, ele não está cuidando apenas daquele cão ou gato. Está também protegendo sua família, outras pessoas e toda a comunidade. A vacinação é uma atitude de responsabilidade e cuidado coletivo, além de ser uma medida simples, gratuita e eficaz contra a raiva”, afirma o coordenador da Vigilância em Saúde Ambiental, Edson Fernandes da Silva.

A campanha é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e integra as ações permanentes de vigilância e controle de zoonoses. Embora o Dia D seja uma oportunidade para ampliar a cobertura vacinal, a imunização também está disponível durante todo o ano no Centro de Zoonoses de Aparecida.

Dia D amplia acesso à vacinação

Para participar da mobilização, os tutores devem levar os cães, preferencialmente, com coleira e guia. Para os gatos, a recomendação é utilizar caixa de transporte, garantindo mais segurança durante o deslocamento e o atendimento.

A chefe da Unidade de Vigilância em Zoonoses, Lara Ferreira Coelho, destaca que a participação dos tutores é fundamental para que o município mantenha os animais protegidos.

“O Dia D foi pensado para facilitar o acesso da população, sensibilizar a sociedade para a importância da proteção e alcançar mais pessoas que não conseguem levar os animais para vacinar durante a semana. Manter a vacinação em dia é uma responsabilidade de cada tutor e contribui diretamente para a proteção de toda a comunidade”, explica.

Para animais saudáveis, a vacinação pode ser feita de segunda a sábado no Centro de Zoonoses ou durante o Dia D, nos pontos distribuídos pela cidade. Tutores que possuem cinco ou mais cães e gatos podem solicitar vacinação domiciliar pelos telefones 3545-5922 e 3545-5921. O serviço também está disponível para animais com comorbidades, conforme avaliação e orientação da equipe de saúde.

Vacinação disponível durante todo o ano

Quem não conseguir participar do Dia D não precisa esperar pela próxima campanha. A vacinação antirrábica permanece disponível gratuitamente durante todo o ano no Centro de Zoonoses de Aparecida, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 7h às 16h. A unidade está localizada na Rua Reno, Quadra 54, APM, Pontal Sul 2.

A raiva é uma doença infecciosa grave e apresenta alta letalidade após o aparecimento dos sintomas. A vacinação periódica de cães e gatos é uma das principais estratégias para prevenir a circulação do vírus e reduzir o risco de transmissão.

Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde reforça que a proteção começa dentro de casa, com cada tutor fazendo a sua parte. Vacinar os animais, mantê-los sob cuidados adequados e buscar atendimento quando necessário são atitudes que ajudam a construir uma cidade mais segura para pessoas e animais.