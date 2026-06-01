Aparecida e Ministério da Saúde lançam carreta da saúde da mulher nesta 2ª feira

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, o secretário municipal de Saúde, Alessandro Magalhães, e a superintendente em exercício do Ministério da Saúde em Goiás, Jociane Maia, lançam nesta segunda-feira, 1º de junho, às 9h, a carreta da saúde da mulher do programa Agora Tem Especialistas, iniciativa do Governo Federal em parceria com a Prefeitura de Aparecida.

A unidade móvel ficará instalada por 30 dias na Praça da Cidade Administrativa Maguito Vilela, oferecendo atendimentos especializados voltados ao diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.

A carreta realizará consultas ginecológicas especializadas, mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, além de biópsias para pacientes do SUS previamente agendadas e encaminhadas pela rede municipal de saúde.

Totalmente equipada, a estrutura conta com consultórios, equipamentos modernos, insumos e equipe multiprofissional preparada para ampliar o acesso da população feminina aos exames especializados, contribuindo para diagnósticos mais rápidos e encaminhamentos ágeis para tratamento quando necessário.

As carretas do programa Agora Tem Especialistas percorrem diversas regiões do país levando atendimentos especializados a municípios estratégicos e localidades com maior demanda reprimida, contribuindo para a redução do tempo de espera por exames e consultas no Sistema Único de Saúde (SUS).