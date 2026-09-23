Aparecida e Estado firmam parceria para ligar município à GO-020

A Prefeitura de Aparecida e Estado de Goiás, por meio da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) e da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), assinam nesta quinta (24), às 9h30, no Espaço Multiuso da Cidade Administrativa Maguito Vilela, a ordem de serviço para construção do eixo viário que ligará o Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot) ao Vale das Pombas e à rodovia GO-020, em Goiânia.

No evento também serão entregues os primeiros certificados para as empresas iniciarem a construção de suas sedes no Dianot.

Construído na região leste de Aparecida e ocupando uma área superior a 2 milhões de metros quadrados, o Dianot se concretiza agora após articulações entre a gestão do prefeito Leandro Vilela e do governador Daniel Vilela e do ex-governador Ronaldo Caiado, que deu início a obra.

A expectativa é reunir lá mais de 200 empresas, gerando cerca de 00 mil empregos diretos e indiretos.

“Com muito trabalho, dedicação, gestão eficiente dos recursos públicos e sensibilidade do governador Daniel Vilela e do então governador Ronaldo Caiado para com as demandas de Aparecida, o eixo ligando o Dianot à GO-020 oferecerá mais uma alternativa para escoar a produção das empresas da nossa cidade e agilizar o deslocamento dos moradores na região do Vale das Pombas. Aparecida vive um novo tempo, uma era de desenvolvimento, e esse progresso da cidade está no radar de novas obras e investimentos da administração estadual”, afirma o prefeito Vilela.

Sobre o eixo viário Dianot/GO-020

O eixo será construído com um investimento de R$ 22,1 milhões feito pelo Estado de Goiás.

A via terá 3,84 quilômetros de extensão, com término das obras previsto para maio de 2027. A estrutura contará com ciclovia, calçada para pedestres e ponte de concreto de 30 metros de extensão sobre o Ribeirão Santo Antônio.

A obra contempla a duplicação da Avenida Copacabana, que começa no All Park Polo Empresarial, e implantação de acesso viário ao Dianot, em pista dupla. Este novo eixo viário funcionará ainda como opção para sair do Polo Industrial Vice-presidente José Alencar, Dimag e Daiag e chegar mais rapidamente à GO-020.

O evento na Cidade Administrativa Maguito Vilela também oficializará outros importantes atos da Codego para acelerar o funcionamento do Dianot.