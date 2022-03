Aparecida deve decretar facultativo o uso de máscaras

Obrigatoriedade continuará em unidades de saúde e ensino, órgãos públicos e terminais de ônibus O prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, deve sancionar, nos próximos dias, Projeto de Lei nº 13/2022, que revoga a Lei Municipal nº 3.558/2020, que determina o uso obrigatório de máscara como medida de prevenção à Covid-19. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo passou pela Câmara de Vereadores nesta terça-feira, 15, onde foi aprovado, por unanimidade. O projeto volta para o Executivo Municipal e o prefeito tem até 15 dias para sancioná-lo. Enquanto isso, o uso de máscara continua sendo obrigatório no âmbito do município. Assim que sancionado, o Comitê de Prevenção e Enfrentamento a Covid-19, vai publicar nova portaria determinando o uso obrigatório de máscara em locais fechados, como em unidades educacionais e de saúde, terminais de ônibus e órgãos públicos. Em estabelecimentos comerciais o uso será opcional, isto é, cabe ao estabelecimento decidir pela obrigatoriedade. A decisão foi tomada nesta terça-feira, 15, em reunião ordinária do Comitê – colegiado responsável por deliberar ações de prevenção, controle e combate a pandemia no município – formado por representantes da Câmara Municipal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e entidades empresarias. O colegiado aproveitou a reunião para apresentar evoluções do cenário epidemiológico e ações que foram eficientes para impedir o avanço da pandemia no município, que se tornou referência na prevenção e enfrentamento da Covid-19 no estado de Goiás. “A decisão considera a melhora de diferentes indicadores da pandemia, como o avanço da estratégia de vacinação – considerando que 77,87% da população acima de 12 anos está vacinada – e a diminuição de casos mais graves da doença, bem como o número de mortes”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Alessandro Magalhães. Vacinação O município aplicou até esta sexta-feira, 11 de março, um total de 933.663 vacinas contra a covid-19, segundo Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Dessas, 436.389 foram primeira dose, 372.139 referem-se a aplicações de dose 2 ou dose única, e 101.332 doses de reforço. Já a vacinação infantil atingiu a marca de 23.803 doses aplicadas. Com isso, 77,87% da população acima de 12 anos, estimada em 477.878 habitantes, já está vacinada as duas doses ou dose única. O órgão informa que essa faixa etária é o referencial utilizado pela Prefeitura de Aparecida na análise do percentual de imunizados, já que a vacinação infantil foi iniciada há menos de dois meses. Boletim Covid-19 O município realizou 494.765 testes de diagnóstico de Covid-19 até às 17 horas desta segunda-feira, 14.. Os exames são do tipo RT-PCR, que é considerado o padrão ouro para esse diagnóstico. No momento, Aparecida possui 291 casos ativos, que são monitorados pela Telemedicina, oxímetros e exames ou hospitalizados. De 115.797 casos confirmados, 113.686 estão recuperados e 1.820 vieram a óbito por Covid-19, com um óbito confirmado nas últimas 24h. Dos 83 leitos de UTI ativos para tratamento da Covid-19 na rede pública municipal, 24 estão ocupados, indicando uma taxa de ocupação de 28,92%. Dos 94 leitos de enfermaria ativos para tratamento da doença, 2 estão ocupados, indicando uma taxa de ocupação de 2,13%.