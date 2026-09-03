Aparecida cresce acima da média nacional e chega a 560 mil habitantes

Aparecida agora é a 41ª maior cidade do país e a 20ª entre os maiores municípios não-capitais

Aparecida de Goiânia ultrapassou a marca de 560 mil habitantes e segue entre os maiores municípios brasileiros. De acordo com a nova estimativa populacional divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município chegou a 560.996 moradores em 2026, mantendo-se como a segunda cidade mais populosa de Goiás, atrás apenas de Goiânia. Os dados têm como referência 1º de julho deste ano.

Em relação à estimativa de 2025, quando Aparecida contabilizava 556.021 habitantes, o município ganhou 4.975 novos moradores em apenas um ano, crescimento de aproximadamente 0,89%. O percentual é superior ao crescimento médio da população brasileira no mesmo período, de 0,37%.

Os números também colocam Aparecida em posição de destaque no cenário nacional. O município é o 41ª mais populoso do Brasil, considerando capitais e não capitais. Entre as cidades brasileiras que não são capitais, Aparecida ocupa a 20ª posição entre as 26 que possuem mais de 500 mil habitantes.

Para o prefeito Leandro Vilela, o avanço populacional demonstra a dimensão alcançada por Aparecida e aumenta a responsabilidade do poder público em preparar a cidade para continuar crescendo de forma estruturada.

“Aparecida já é uma das maiores cidades do Brasil e continua crescendo. São mais pessoas escolhendo nossa cidade para construir suas vidas, trabalhar, criar seus filhos e investir. Por isso, desde o primeiro dia da nossa gestão, temos trabalhado para preparar Aparecida para esse crescimento. Nosso compromisso é fazer uma gestão forte, responsável e, acima de tudo, pensada nas pessoas, para que a cidade cresça com infraestrutura, serviços públicos de qualidade e mais oportunidades para todos”, afirma Vilela.

Crescimento acompanhado por investimentos

Desde 2025, a gestão Vilela tem ampliado investimentos e serviços em diferentes áreas para acompanhar a expansão do município e melhorar a qualidade de vida da população.

Na infraestrutura, a Prefeitura retomou e acelerou obras de pavimentação, drenagem e recapeamento, além de avançar em grandes projetos de mobilidade e intervenções estruturantes como a trincheira na Avenida das Nações, as duplicações das pontes nas Avenidas Casemiro de Abreu e Uirapuru e a finalização dos eixos estruturantes Leste Oeste. A modernização da iluminação pública, com tecnologia LED, e as ações permanentes de limpeza e zeladoria também integram o conjunto de melhorias realizadas na cidade.

Na saúde, a gestão tem fortalecido a rede municipal, ampliado serviços e atendimentos e avançado em novos equipamentos, como as duas policlínicas previstas para o município e a reforma das UPAs. Na educação, os investimentos envolvem melhorias e ampliação da estrutura física da rede com reforma de escolas e cmeis, construção de novas unidades e preparação de concurso público para reforçar o quadro de profissionais.

Os investimentos alcançam ainda habitação, segurança, esporte, lazer e assistência social. A Prefeitura tem avançado na viabilização de novas moradias populares, revitalização de parques, praças e equipamentos esportivos e sociais, além de fortalecer a Guarda Civil Municipal, o videomonitoramento e a integração com as forças de segurança do Estado garantindo maior sensação de segurança aos moradores de com a redução da criminalidade.

“Uma cidade desse tamanho exige planejamento e investimento permanente. Estamos cuidando dos bairros, ampliando serviços e preparando Aparecida não apenas para as necessidades de hoje, mas para os próximos anos. Queremos uma cidade cada vez mais estruturada, acolhedora, segura e com qualidade de vida para quem já mora aqui e para quem chega”, completa o prefeito.

População segue em expansão

A evolução das estimativas recentes mostra uma trajetória contínua de crescimento. Em 2024, o IBGE estimava 550.925 moradores em Aparecida. O número subiu para 556.021 em 2025 e agora alcançou 560.996 habitantes. Em dois anos, portanto, a população estimada aumentou em 10.071 pessoas.

No ranking estadual, Aparecida permanece atrás somente de Goiânia. Na sequência aparecem Anápolis, Águas Lindas de Goiás e Rio Verde. No cenário nacional, a 41ª posição entre todos os municípios brasileiros reforça a dimensão alcançada por Aparecida, que se consolida também como um dos principais polos populacionais e econômicos de Goiás.

O crescimento de Aparecida ocorre em um cenário de expansão populacional do próprio Estado. Goiás chegou a aproximadamente 7,5 milhões de habitantes em 2026, enquanto a população brasileira foi estimada pelo IBGE em 214,2 milhões de pessoas.

As estimativas populacionais são divulgadas anualmente pelo IBGE e, além de retratarem a dinâmica demográfica dos municípios, são utilizadas como referência para indicadores econômicos e sociais e servem de parâmetro para políticas públicas e repasses de recursos.