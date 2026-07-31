Aparecida amplia acesso de jovens à imunização do HPV

Com foco na prevenção de doenças e na ampliação do acesso às vacinas, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizará vacinações entre os dias 3 e 7 de agosto na unidade da Obras Sociais Irmão Áureo (OSCEIA), na Vila São Tomaz. A iniciativa deve beneficiar mais de mil jovens de 14 a 22 anos do Programa Jovem Aprendiz, além de docentes e familiares que desejarem atualizar a caderneta vacinal.
A mobilização contempla o resgate da vacinação contra o HPV para adolescentes e jovens de 14 a 19 anos e a oferta de imunizantes do calendário básico para o público de 14 a 22 anos. Estarão disponíveis as vacinas contra HPV, meningocócica ACWY, influenza, hepatite B, antitetânica, tríplice viral, febre amarela e dTpa para gestantes, conforme indicação.
“A vacinação é a forma mais eficaz, e já comprovada cientificamente, de prevenir doenças. Ao levarmos as equipes até onde os jovens estão, ampliamos o acesso, fortalecemos a cultura de prevenção e cuidado, elevamos a cobertura vacinal e aumentamos a proteção coletiva”, destaca a coordenadora de Imunização da SMS, Renata Cordeiro.
Documentos necessários
Para receber os imunizantes, os jovens devem apresentar CPF, documento de identificação e cartão de vacinação. Em caso de perda do cartão, deverá ser apresentada declaração dos pais ou responsáveis solicitando a atualização do registro vacinal.
A ação na OSCEIA integra as iniciativas da gestão do prefeito Leandro Vilela para fortalecer a saúde pública, conscientizar as pessoas sobre a prevenção de doenças e ampliar a cobertura vacinal em Aparecida, levando os imunizantes para mais perto da população com planejamento estratégico e equipes treinadas.