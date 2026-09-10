André Mendonça tira da cadeia ex-ministro do INSS preso pela PF

Ex-ministro recebeu pelo menos R$ 100 mil de propina do esquema. Nesta quarta, Mendonça soltou o filho do Careca do INSS, da organização criminosa de descontos ilegais dos aposentados e pensionistas

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu retirar a tornozeleira eletrônica do ex-ministro de Jair Bolsonaro, José Carlos Oliveira, que mudou seu nome para Ahmed Mohamad Oliveira Andrade. Ele estava sendo monitorado por sua participação no escândalo do INSS.

Ele foi presidente do INSS, entre 2021 e 2022, e ministro do Trabalho de Jair Bolsonaro entre março e dezembro de 2022.

Segundo a Polícia Federal, o bolsonarista era “um dos pilares institucionais que permitiram o funcionamento” do esquema que roubava aposentados e pensionistas.

O monitoramento por tornozeleira eletrônica foi substituído pela proibição de falar com outros investigados e de deixar o país.

André Mendonça, que é relator do inquérito do INSS e do Banco Master, mergulhou o STF em uma crise política nas últimas semanas por blindar figuras ligadas ao bolsonarismo, como Flávio Bolsonaro, enquanto vaza informações que prejudicam a imagem do presidente Lula.

Segundo a Polícia Federal, José Carlos Oliveira recebeu pelo menos R$ 100 mil de propina de entidades que roubavam aposentados. Citado como “São Paulo” e “Yasser”, ele aparece em planilhas de pagamentos dos criminosos.

“José Carlos ocupou os mais altos cargos da administração pública em matéria previdenciária no Brasil, o que permitiu à organização criminosa manter e expandir o esquema de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas”, apontou a PF em um relatório.

“Trata-se de um agente público que, na perspectiva da representação policial, foi estratégico para o esquema, haja vista que sua atuação foi decisiva para o funcionamento e blindagem da fraude”, continuou a corporação.

O escândalo do INSS foi revelado e desmontado durante o governo Lula, por ação da Polícia Federal.

Durante os governos de Michel Temer e, principalmente, de Jair Bolsonaro, as organizações criminosas conseguiram autorização do INSS para fazer descontos diretamente na folha de aposentados e pensionistas que tinham suas assinaturas e documentos fraudados.

O governo Lula já ressarciu mais de 5 milhões de pessoas que foram roubadas pelos criminosos. Ao todo, mais de R$ 3,5 bilhões foram devolvidos à população prejudicada.

FILHO DO CARECA

Nesta quarta-feira (9), André Mendonça determinou a soltura de filho do lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como o “Careca do INSS”, acusado de liderar o esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS. Romeu Carvalho Antunes estava preso desde dezembro de 2025 no âmbito da Operação Sem Desconto, que investiga as fraudes praticas na autarquia.

Mendonça substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, entrega do passaporte e veto a se deslocar para fora dos limites de Brasília. Mendonça ainda vetou Antunes de manter qualquer tipo de contato com investigados ou testemunhas da operação.

Com agências