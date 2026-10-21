Amigo de Flávio,Willer Tomaz movimentou R$ 5 bilhões em bets

O advogado Willer Tomaz de Souza, amigo do senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL), movimentou R$ 5 bilhões em apostas ao longo de 2025, segundo nota técnica da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. A informação foi revelada pelo UOL.

De acordo com o documento, dados fornecidos pela plataforma Blaze indicam que Tomaz depositou mais de R$ 258 milhões e sacou R$ 200 milhões ao longo do ano. Ele foi identificado como o apostador com o maior volume de depósitos em plataformas de apostas de quota fixa no Brasil em 2025. O valor foi quase o dobro do registrado pelo segundo colocado.

A secretaria apontou falhas nos mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro da Blaze. Apesar do volume bilionário de transações, a plataforma classificou a conta do advogado como de risco médio, embora, segundo a análise, o padrão de movimentação justificasse a classificação de risco máximo.

O relatório também identificou operações consideradas suspeitas. Em 30 de outubro de 2025, Tomaz realizou 14 depósitos de R$ 500 mil, totalizando R$ 7 milhões. No dia seguinte, fez 12 saques de R$ 500 mil em apenas 18 minutos, somando R$ 6 milhões.

Para a secretaria, as transações podem indicar fracionamento ou dissimulação de operações. O documento aponta ainda possíveis indícios de culpa ou dolo da empresa por não identificar e analisar adequadamente os riscos associados à conta do advogado.

Em ação judicial contra a Blaze, Tomaz alegou que a plataforma não adotou medidas para controlar seu comportamento de jogo. Segundo informações divulgadas pelo g1, a defesa afirmou que, considerando também as movimentações de 2026, os aportes chegaram a R$ 325 milhões.

Investigação por lavagem de dinheiro

A Polícia Federal investiga se Willer Tomaz utilizou operações em casas de apostas para lavar dinheiro. Entre janeiro de 2025 e julho de 2026, o advogado apostou R$ 6,6 bilhões e teve prejuízo de R$ 188,5 milhões.

Tomaz também é investigado no âmbito da Operação Sem Desconto, que apura descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em 2017, ele foi preso sob suspeita de tentar interferir nas investigações da Operação Greenfield, que apurou fraudes em fundos de pensão.

Em outubro de 2026, o Supremo Tribunal Federal (STF) abriu um inquérito para apurar suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo Tomaz, empresas ligadas a ele e Flávio Bolsonaro. A investigação teve origem na Justiça Federal do Rio Grande do Sul e foi encaminhada ao Supremo em razão do foro especial do senador.

A Polícia Federal encontrou e-mails que indicariam que Flávio Bolsonaro foi cadastrado como “usuário master” de uma conta bancária da Alcazar Holdings, empresa de propriedade de Tomaz. A Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente à abertura da investigação.

O que dizem os citados

Em nota à imprensa, Willer Tomaz afirmou que os recursos utilizados nas apostas têm origem lícita, são compatíveis com seus rendimentos e estão declarados à Receita Federal. O advogado contestou o montante divulgado, argumentando que o volume total inclui reapostas sucessivas dos mesmos valores e negou ter utilizado ferramentas automatizadas ou fracionado operações para contornar controles. Também questionou a divulgação de informações sigilosas durante o período eleitoral.

A Foggo Entertainment, responsável pela marca Blaze no Brasil, afirmou que cumpre a legislação e a regulamentação vigentes e adota políticas de prevenção à lavagem de dinheiro, monitoramento de transações e comunicação de operações atípicas aos órgãos competentes. Segundo a documentação analisada pela Secretaria de Prêmios e Apostas, porém, a empresa informou que as apostas do advogado nunca foram submetidas à análise e manteve sua conta classificada como de risco médio.

A campanha de Flávio Bolsonaro, por sua vez, afirmou que o senador não era formalmente investigado no STF e contestou a existência de vínculo bancário com o advogado ou suas empresas. Em manifestação anterior, Flávio declarou que sua relação com Tomaz é de amizade.

BdF