Alckmin assina ficha no PSB e reafirma a confiança em Lula para comandar o país

Nesta quinta-feira (23), o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, fez seu primeiro discurso após a filiação ao PSB. Nele, o ex-tucano se derreteu pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e enfatizou quem ele “é, hoje, aquele que melhor reflete o sentimento de esperança do povo brasileiro.” A entrada de Alckmin no PSB foi mais um passo para que ele seja vice na chapa de Lula para a disputa da presidência. As negociações para que o ex-tucano e ex-adversário petista seja o vice do petista nas eleições de 2022 vêm se desenrolando nos últimos meses. “Quero cumprimentar o PSB pela decisão de apoiar o presidente Lula para a presidência da República. É ele. Nós temos que ter os olhos abertos para enxergar, a humildade para entender, que ele é, hoje, quem melhor interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Aliás, ele representa a própria democracia, porque ele é fruto da democracia”, disse Alckmin. 🇧🇷 Durante ato de filiação ao PSB, Alckmin defende decisão do PSB de apoiar Lula como candidato a presidente. "Temos que ter a humildade para entender que ele é, hoje, aquele que melhor reflete o sentimento de esperança do povo brasileiro", disse o ex-governador de SP. pic.twitter.com/68zXBMegwa — Eixo Político (@eixopolitico) March 23, 2022