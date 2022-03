Albert Einsten é selecionado para administrar o HMAP

Instituição reconhecida internacionalmente pela excelência foi classificada em primeiro lugar no Chamamento Público para gestão do Hospital Municipal de Aparecida

A Prefeitura de Aparecida publicou nesta terça-feira, 8 de março, no Diário Oficial do Município, a decisão final do Chamamento Público para seleção de instituição ou entidade que irá gerenciar o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP). O documento traz o julgamento dos recursos apresentados a respeito da classificação dos concorrentes e confirma o primeiro lugar: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einsten.

Com isso, o grupo, que é referência internacional em excelência na prestação de serviços de saúde, passará a gerenciar o maior hospital municipal do Centro-oeste. Nos próximos dias, o processo de chamamento público deve passar por certificação pelo Controle Interno para que então ocorra a assinatura do contrato e o início da transição da administração do HMAP.

Metas

No edital de Chamamento Público, a Prefeitura de Aparecida estabeleceu metas a serem cumpridas pela nova administração do Hmap. A equipe do Albert Einsten deverá administrar os 235 leitos do hospital, realizando mais de 970 internações por mês. As dez salas do centro cirúrgico do Hospital também devem possibilitar a realização de 646 cirurgias eletivas mensais, bem como a sala de hemodinâmica deve realizar 225 procedimentos a cada trinta dias. Estão previstas ainda a realização de mais de 8 mil consultas médicas ambulatoriais e mais de 7 mil exames de imagem por mês.

“O HMAP já é um hospital que produz muito e entrega excelentes serviços à população. Mas, queremos aumentar a capacidade e priorizar duas grandes demandas do município: realização mais célere de cirurgias eletivas, diminuindo a fila e o tempo de espera, e a realização de procedimentos de hemodinâmica, que atualmente não estão disponíveis na rede pública municipal. Duas grandes demandas que devem ser executadas pela nova gestão”, destaca o secretário de Saúde, Alessandro Magalhães.

Chamamento público

A sessão de abertura da Chamada Pública foi realizada no dia 29 de novembro de 2021 e nove instituições se habilitaram a participar do processo seletivo. Após a análise da documentação pela Comissão de Qualificação Social, Seleção de Organização Social, Credenciamento de Pessoa Física e Jurídica e Incorporação de Novas Tecnologias em Saúde e divulgação da Ata de recebimento e verificação do Parecer final, a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein foi classificada em primeiro lugar. A classificação foi objeto de recurso e a decisão manteve o resultado.

Recursos

Para administrar o HMAP, a instituição responsável receberá um repasse de até R$ 198.000.000,00 ao ano. O pagamento será efetivado mediante a liberação de 12 parcelas mensais.