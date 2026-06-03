Abisnaut apresenta soluções de energia solar na AgroCapital

A busca por eficiência energética e autonomia no campo tem impulsionado o desenvolvimento de novas tecnologias para o agronegócio. Atenta a essa demanda, a Abisnaut empresa de energia solar marca presença na Agro Capital 2026, realizada em Goiânia, com um estande que destaca soluções inovadoras voltadas para produtores rurais e agroindústrias.

A feira, que teve início no dia 1º de junho e segue até o dia 5, acontece na GO-020, Km 06, em Goiânia. Voltada para a geração de negócios no agronegócio, a expectativa dos organizadores é receber entre 20 mil e 30 mil visitantes por dia ao longo dos cinco dias de evento, além de movimentar cerca de R$ 6 bilhões em negócios.

Entre os principais destaques apresentados pela Abisnaut estão os sistemas de armazenamento de energia por baterias, considerados uma das tecnologias mais modernas do mercado. A solução permite que propriedades rurais armazenem a energia gerada pelos sistemas fotovoltaicos e mantenham o fornecimento mesmo em casos de interrupção da rede elétrica.

Segundo a empresa, os equipamentos oferecem maior segurança operacional para atividades que dependem de energia contínua, contribuindo para evitar prejuízos causados por quedas no abastecimento. As baterias funcionam de forma autônoma, garantindo que a fazenda continue operando normalmente mesmo durante apagões.

Além das soluções para propriedades rurais, a Abisnaut também apresenta uma linha de sistemas de armazenamento de grande porte destinada às agroindústrias. Os equipamentos foram desenvolvidos para atender operações com maior demanda energética, promovendo mais estabilidade, economia e eficiência na gestão do consumo de energia.

Com foco em inovação e sustentabilidade, a empresa reforça sua atuação no setor de agronegócio, levando ao mercado alternativas que unem geração limpa, segurança energética e tecnologia de ponta para o campo. A participação na Agro Capital reforça o compromisso da Abisnaut em aproximar as mais avançadas soluções energéticas dos produtores e empresários do agronegócio brasileiro.