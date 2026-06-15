6ª parcela do IPVA vence nesta 2ª feira

Os proprietários de veículos devem ficar atentos ao calendário do IPVA 2026 em Goiás. A sexta parcela do imposto e a taxa de licenciamento anual vencem nesta segunda-feira (15/06) para veículos de todos os finais de placa. O pagamento deve ser realizado pelos canais digitais oficiais do Governo de Goiás.

Para emitir o boleto ou o Documento Único de Arrecadação (DUA), o contribuinte deve acessar o Portal Expresso ou o site do Detran-GO. Em 2026, o estado possui cerca de 1,7 milhão de veículos tributados, segundo dados da Receita Estadual.

Proprietários podem emitir boleto pelo portal ou site do Detran-GO (Foto: Denis Marlon)

A emissão do boleto pode ser feita pelo Portal Expresso (www.go.gov.br) ou pelo portal do Detran-GO (goias.gov.br/detran).

Basta selecionar a opção “Consultar veículo – IPVA, multas e CRLV” e seguir as orientações disponíveis na plataforma.

Os débitos também podem ser consultados e pagos pelo aplicativo Detran GO ON, disponível para dispositivos móveis.

Quem optar pelo atendimento presencial pode procurar uma unidade do Vapt Vupt.

A Secretaria da Economia reforça que o Governo de Goiás não envia boletos diretamente ao cidadão, sendo necessário utilizar apenas os canais oficiais para emissão das guias de pagamento.

Próximos vencimentos do IPVA 2026

O calendário completo está disponível no portal da Secretaria da Economia, no endereço goias.gov.br/economia/ipva.

O contribuinte também pode antecipar a quitação do imposto a qualquer momento.

Para os veículos com finais de placa 1 e 2, o prazo para pagamento do valor total do IPVA e do licenciamento anual termina em 15 de setembro de 2026.

Já para os veículos com finais de placa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0, a data-limite é 15 de outubro de 2026.

Calendário do IPVA 2026

6ª parcela: 15/06/2026

15/06/2026 7ª parcela: 15/07/2026

15/07/2026 8ª parcela: 17/08/2026

17/08/2026 9ª parcela: 15/09/2026

15/09/2026 10ª parcela: 15/10/2026 (finais de placa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0)

Data-limite para pagamento total do IPVA e do licenciamento