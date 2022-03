Pesquisa Genial/Quaest aponta que eleitor do Rio prefere governador ligado a Lula e não a Bolsonaro

A Genial/Quaest publicou nesta terça-feira (22/3) uma pesquisa eleitoral sobre as intenções de votos no Rio de Janeiro com respeito às eleições de outubro de 2022, a qual mostrou um panorama equilibrado no estado, tanto na disputa estadual quanto na presidencial. do Jornal GGN Sobre as eleições para o governo estadual fluminense, a pesquisa mostra um empate técnico no primeiro turno, entre o atual governador Cláudio Castro (PL), que aparece com 21% no cenário principal, enquanto o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) obtém 17%. Não muito longe, ficaria o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), com 9%. A margem de erro é de 2,8% para mais ou para menos. Porém, há um elemento da pesquisa que parece favorecer o candidato Marcelo Freixo: o apoio de Lula. Segundo a pesquisa, 33% dos eleitores dizem preferir um candidato a governador ligado ao ex-presidente, enquanto 29% querem um ligado ao atual mandatário, Jair Bolsonaro. Apesar de a diferença estar dentro da margem de erro, a importância de Luiz Inácio Lula da Silva na disputa pelo Palácio da Guanabara se torna mais evidente em uma pergunta posterior, na qual se mostra que um Marcelo Freixo apoiado por Lula saltaria para 41% das intenções de voto (24% a mais que na pergunta sem citar Lula), e passaria a liderar sobre um Cláudio Castro que avançaria até 36% se apoiado por Bolsonaro (15% a mais). Essa diferença também se nota na intenção de votos para as presidenciais entre os eleitores do Rio de Janeiro: no estado onde Bolsonaro criou sua base eleitoral, quem lidera é Lula, com 39% no primeiro turno, contra 31% de ex-militar. Em um cenário de segundo turno, Lula teria 47% contra 36% de Bolsonaro. Ainda na disputa para o governo estadual, em cenários de segundo turno, Castro e Freixo também aparecem tecnicamente empatados, com 34% e 30% respectivamente – e, novamente, sem mencionar os apoios de Lula e Bolsonaro. Também haveria empate técnico em um segundo turno entre Freixo e Neves, com o primeiro ficando com 29% e o segundo com 24%. No caso de um segundo turno entre Castro e Neves, o atual governador venceria com 36% contra 20%. No entanto, o que chama a atenção é que todos esses cenários apontam um percentual de indecisos de 10% ou mais, e outro ainda maior de brancos e nulos, sempre perto ou acima da casa dos 30%. Na avaliação da gestão de Cláudio Castro, 22% a consideram positiva, 19% consideram negativa e 46% disseram ser regular. Já Bolsonaro é visto positivamente por 26% da população, outros 26% o avaliam como regular e 47% consideram seu governo negativo. A pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 18 de março, com um total de 1,2 mil entrevistados.