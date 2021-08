Zeca Pagodinho é internado com covid-19

O cantor Zeca Pagodinho foi internado com covid-19 sábado (14) na Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo boletim médico divulgado hoje (15) pelo hospital, ele foi internado para monitoramento e tratamento da doença e apresenta bom estado geral, apenas com sintomas leves e sem necessidade de suporte de oxigênio. Os perfis oficiais de Zeca Pagodinho nas redes sociais informam que, "mesmo com todos os cuidados, ele acabou se infectando", mas está internado apenas para ser melhor acompanhado pelos médicos. "Mas fica o alerta: a pandemia não acabou! Cuide-se, use máscara, vacine-se!", diz o texto. Edição: Paula Laboissière, da Agência Brasil

