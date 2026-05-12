Zé Gotinha mobiliza em Aparecida e Trindade no Dia D contra Influenza

Saúde Estadual faz chamamento a todos os municípios goianos para realização do segundo Dia D de Vacinação contra a Influenza”

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES/GO) realiza uma mobilização com o personagem Zé Gotinha para chamar a atenção da população e dos municípios para a importância da vacinação e da intensificação das ações de busca de não-vacinados. Em sintonia com as comemorações do aniversário de Aparecida de Goiânia e com a proximidade da Festa de Trindade, a Caravana do Zé Gotinha levará o palco instagramável da Campanha “Vacinou Deu Show” para unidades de saúde dos dois municípios, nos dias 14/05 e 18/05, além realizar um tour do Zé Gotinha pelas ruas de Goiânia em um minitrio e blitz educativa na avenida 136, em frente a Suvisa, no dia 20 de maio, e realização do Segundo Dia D de Vacinação contra a Influenza no dia 23 de maio.

O objetivo da SES/GO é mobilizar a população em prol da vacinação, garantindo o empenho de todos para alcançar a meta de cobertura da Influenza, preconizada pelo Ministério da Saúde, de 90% para os grupos prioritários. A vacinação contra a Influenza começou no dia 28 de março, e no último dia 16 de abril, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), decretou estado de emergência em Saúde devido à Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag).

A cobertura vacinal para Influenza está em 29,99% no Brasil e 29,32% em Goiás, para os grupos prioritários. Neste primeiro momento, a vacina é destinada aos grupos prioritários, com foco especial para idosos (+ de 60 anos), crianças (de 6 meses a menores de 6 anos) e gestantes. Em Goiás, a vacinação começou no dia 28 de março e está disponível em todos os municípios goianos.

Caravana Zé Gotinha e 2º dia D de Vacinação contra a Influenza

1ª Parada: Visita do Zé Gotinha no dia 14/05 em Aparecida de Goiânia, das 9h às 10h30, na Central de Imunizações (Rua São Domingos – Quadra 04 Lote 03 Setor Central, Aparecida de Goiânia). O palco da Campanha “Vacinou de Show” fica na unidade de 13/04 a 15/05/26.

2ª Parada: Visita do Zé Gotinha no dia 18/05 em Trindade na UBS Central, das 9h às 10h30, (Avenida Manoel Monteiro, setor Central). O palco da Campanha “Vacinou de Show” fica na unidade de 18 a 22/05

Além da Caravana, serão realizadas duas grandes mobilizações:

20/05: Tour do Zé Gotinha pelas ruas de Goiânia, chamando os municípios goianos a realizarem seus dias “D” com Blitz Educativa no trânsito, na avenida 136, em frente a Suvisa, das 8h às 10h.

23/05: Abertura do 2º dia D Vacinação contra a Influenza em Trindade, na UBS Pontakayana (R. dos Abacateiros), a partir das 8h30, com chamamento especial para a população se vacinar antes da Festa da Romaria do Divino Pai Eterno, que será realizada de 26 de junho a 5 de julho.

Foto: Iron Braz

