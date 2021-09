Zé Éliton diz que historicamente, PSDB de Marconi tem maior afinidade com o DEM de Caiado

Das quatros vitórias de Marconi Perillo ao governo de Goiás, o DEM do governador Ronaldo Caiado esteve com o tucano em três em 1998, 2002 e 2010 “O PSDB nunca procurou o MDB para tratar de aliança, mesmo porque temos visões distintas”, dispara o presidente estadual do PSDB, ex-governador José Eliton, em entrevista ao O Popular. O tucano rechaça composição com o partido de Daniel Vilela e Gustavo Mendanha. MDB e PSDB são adversários históricos, apesar do segundo ser uma ala que saiu do primeiro no final da década de 1980. Desde 1998, quando derrotou Iris Rezende ao governo de Goiás, tucanos e emedebistas travam uma polarização que só foi quebrada em 2018 com a eleição do atual governador Ronaldo Caiado (DEM). Aliás, historicamente o PSDB de Marconi Perillo e José Eliton possuem mais afinidade com o DEM de Caiado. Das quatros vitórias de Marconi Perillo ao governo de Goiás, o DEM do governador Ronaldo Caiado esteve com o tucano em três. Em 1998, Caiado ajudou Marconi derrotar Iris Rezende. Em 2002, o atual governador esteve ao lado de Marconi em sua primeira reeleição, em 2002, quando indicou o então secretário de Segurança Pública, Demóstenes Torres para a chapa ao Senado de Marconi, e ajudou a derrotar Maguito Vilela, que disputava o governo e Iris Rezende, que perdeu a reeleição ao Senado. Em 2010, Ronaldo Caiado indicou o advogado José Eliton (DEM) para ser o vice de Marconi Perillo na chapa que derrotaria Iris Rezende (MDB) candidato ao governo do Estado. Apenas em 2014, após o PSDB de Goiás rejeitar aliança com Caiado, como desejava o PSDB nacional, Ronaldo Caiado deu apoio a Iris Rezende ao governo. Porém, apenas Caiado saiu vitorioso, eleito ao Senado com os votos dos emedebistas e mais uma vez o MDB perdeu as eleições. Em resumo, PSDB, PP (com Alcides Rodrigues entre 2006 e 2010) e DEM, desde 1998, vem derrotando o MDB e governando Goiás. Caso o MDB se alie ao DEM, estará se aliando ao chamado “Tempo Novo”, iniciado por Marconi em 1998 com a vitória histórica sobre Iris Rezende e mantido no poder derrotando o MDB em seis eleições. CANDIDATURA PRÓPRIA DO MDB - O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), tem defendido que o MDB tenha candidatura própria ao Governo de Goiás em 2022. O emedebista deseja que a direção do partido realize uma consulta ampla aos filiados após encontros regionais e defina se vai apresentar candidatura própria ou aliança com o governo somente em março de 2022.