Vilmar quer 100% das ruas de Aparecidas asfaltadas

Vilmar Mariano toma posse hoje às 17h30, com a desincompatibilização de Gustavo Mendanha e diz que seu compromisso é não deixar nenhuma rua sem pavimentação no município Vilmar Mariano quer acabar com os "pés-de-toddy" de Aparecida de Goiânia, Sua meta é asfaltar 100% das ruas habitadas no município. O compromisso foi feito durante coletiva à imprensa, na manhã desta quinta-feira, 31, após o anúncio da renúncia do titular, Gustavo Mendanha, que deixa a administração para ser candidato ao governo de Goiás. "Em Aparecida temos 25% dos imóveis em ruas sem asfalto. Vamos mudar isto. Estamos finalizando as tratativas para um empréstimo para que até o final de nossa gestão não tenha nenhuma rua sem asfalto em Aparecida. Até o final do nosso mandato não terá nenhuma rua sem asfalto em Aparecida”, garante Mariano. Vilmar Mariano toma posse às 17 horas, em sessão ordinária da Câmara Municipal, que será realizada no Anfiteatro Municipal. Na coletiva, na Cidade Administrativa Maguito Vilela, Vilmarzinho reafirmou o compromisso com a eleição de Gustavo Mendanha, e disse não temer pressões oriundas do Palácio das Esmeraldas. "Eu sou leal, companheiro e tenho palavra e não tememos pressão, isto não irá nos desestabilizar. Vamos juntos com ele (Gustavo) no seu projeto político", enfatiza. Além da pavimentação das ruas que ainda não contam com este benefício, Vilmar Mariano destacou que vai dar seguimento aos eixos viários iniciados por Gustavo Mendanha, manter e ampliar os investimentos nas áreas de saúde e educação, e fazer uma gestão ouvindo as lideranças comunitárias, Câmara, segmentos classistas e sociais.