Vilmar Mariano avança obras do Eixo Leste-Oeste 5

As obras de implantação do Eixo Leste-Oeste 5, que vai interligar o Buriti Sereno ao Anel Viário estão avançadas. Até o momento, cerca de 10% do projeto já foi executado com a construção das galerias pluviais e demais estruturas do sistema de drenagem. Ao todo, serão pavimentados 44 mil M² de pavimentação asfáltica, 7,1 mil metros de meio-fio e ainda 17,7 mil m² de calçada. A expectativa da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) é de que as obras sejam entregues até o fim do ano. Sistema de drenagem está sendo construído para captar água das chuvas no Eixo Leste-Oeste 5 (Foto: Enio Medeiros) “As obras foram iniciadas há pouco tempo e, neste momento, estamos implantando as galerias pluviais em dois pontos do projeto com seus dissipadores. Em seguida, vamos iniciar a terraplanagem e depois o trabalho de pavimentação”, explica o superintendente de engenharia da Seinfra, Roberto Lemos. A pavimentação dos 3,5 quilômetros do Eixo Leste-Oeste 5, conforme informa a Seinfra, será iniciada quando diminuir a umidade no solo da região. “Chegamos praticamente ao fim do período chuvoso, mas o solo ainda está bastante úmido. Precisamos aguardar alguns dias para dar início ao trabalho de preparação do terreno”, concluiu. Com pista dupla, o eixo será alternativo rápida de deslocamento entre o Setor Buriti Sereno e o Anel Viário, passando pelas avenidas Nossa Senhora de Fátima e 12 que correspondem aos eixos 1 e 2, respectivamente. “É uma obra que foi lançada pelo ex-prefeito Gustavo Mendanha e, sem dúvida, a exemplo dos outros eixos vai melhorar muito a mobilidade urbana em nossa cidade. Além disso, o asfalto representa qualidade de vida, valoriza os imóveis e ainda ajuda reduzir casos de doenças provocadas pela poeira”, diz o prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano.