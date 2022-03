Videomonitoramento vai proteger Cmeis em Aparecida

Numa medida para coibir vandalismos e evitar prejuízos materiais e a interrupção de atividades escolares, a Prefeitura está instalando cerca de 1,6 mil câmeras nas unidades escolares

As Escolas Municipais e os CMEIs de Aparecida de Goiânia já contam com vigilância por videomonitoramento. O sistema foi inaugurado na manhã desta terça-feira, 08, na Escola Municipal de Educação Integral (EMEI) Monteiro Lobato, no Setor Jardim Tiradentes. A solenidade, que teve à frente o prefeito Gustavo Mendanha, foi prestigiada por populares, servidores e autoridades políticas dos Poderes Executivo e Legislativo.

Você sabia ? Videomonitoramento registra flagrante e impede furto em escola

Estruturado para contribuir com a segurança das escolas e com o trabalho da Guarda Civil, que atua na prevenção a danos ao patrimônio público, o videomonitoramento já está funcionando em 70 unidades educacionais, com previsão de alcançar toda a rede até o final de março. No discurso de entrega do benefício às secretarias municipais de Educação e de Segurança Pública – esta que, por sua vez, estará a cargo de gerir o sistema-, o prefeito Gustavo Mendanha destacou que a premissa de sua gestão é utilizar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas. “Estamos utilizando o videomonitoramento para inibir ações de vandalismo e, com isso, garantir a rotina e o bom funcionamento das nossas escolas”, destacou o prefeito.

O secretário de Educação, professor Divino Gustavo, falou da importância da instalação do equipamento para assegurar à criança o seu direito ao ensino. Lembrou que ações de furtos em prédios escolares, quando ocorrem, via de regra, provocam a interrupção temporária das aulas, comprometendo o rendimento dos alunos. “Essa era uma preocupação da Secretaria de Educação e também da Prefeitura, porque o impacto financeiro em casos de furtos normalmente é muito grande e produz transtornos para as escolas e para toda a comunidade, que tem na escola um bem comum”, enfatizou o secretário.

Roberto Cândido da Silva, explicou que o sistema de videomonitoramento estará sob a responsabilidade da Guarda Municipal, que já faz o monitoramento das ruas e praças públicas por meio de câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade. “Nossa equipe acompanhará as imagens geradas em tempo real e, assim que visualizar qualquer movimento suspeito, seja contra o patrimônio público ou que represente ameaça à integridade das pessoas, será acionada uma viatura que estiver mais próxima do local para atender a ocorrência”, pontuou.