Vídeo: Presidente da CPI diz que Bolsonaro é péssimo presidente e gosta de gritar com mulher

O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, falou na sessão desta terça, 13, sobre a nota das Forças Armadas com ameaças contra ele e os trabalhos da Comissão no Senado. Lembrou que o SNI divulgou sua ficha, disse que não se intimida e aproveitou para atacar Bolsonaro. “Brasil tem presidente motoqueiro (…) Pessoa que não tem sensibilidade, agressor de mulheres, gosta de gritar com as mulheres e adora andar de moto. Grande motoqueiro o Brasil tem, péssimo presidente”, disse Omar Aziz, em discurso que viralizou. “Grande motoqueiro o Brasil tem, péssimo presidente o Brasil tem”, diz @OmarAzizSenador.



Presidente da #CPIdaCovid disse que nota ‘desproporcional’ das Forças Armadas não a intimida. pic.twitter.com/JcO5M6ZoOQ — Metrópoles (de 🏠) (@Metropoles) July 13, 2021 Com informações do Metrópoles

