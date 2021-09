Vereador de Goiânia diz que Gustavo está preparado para ser o próximo governador de Goiás

Em discurso na Câmara Municipal de Goiânia nesta terça-feira, 31, o vereador Ronilson Reis (Podemos) destacou que o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), está preparado para ser governador de Goiás. “Gustavo Mendanha é inovação e está preparado para ser governador de Goiás”, ressaltou o vereador pelo Podemos lembrando da expressiva votação de Mendanha na eleição municipal de 2020 quando foi reeleito com 98,8% dos votos válidos derrotando uma candidatura apoiada pelo governador Ronaldo Caiado (DEM). O vereador afirmou ainda que Goiás não merece continuar com o atual governo e que o MDB pode perder uma oportunidade ímpar se buscar aliança com Caiado em vez de lançar uma candidatura própria.

“A história é como flecha, uma vez lançada nunca mais volta", sublinhou Ronilson, enfatizou.