Vacinação já atinge quase 60% da população

Perto de 59% da população brasileira está totalmente imunizada ao tomar a segunda dose ou a dose única de imunizantes contra a Covid. São 125.380.340 doses aplicadas, número que representa 58,78% dos brasileiros. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa. Tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid e estão parcialmente imunizados 156.918.899 pessoas, o que representa 73,56% da população. A dose de reforço foi aplicada em 11.948.110 pessoas, ou 5,6% da população. O estado de São Paulo tem os maiores percentuais de vacinação com 81% parcialmente imunizados e 71,72% totalmente imunizados. O Mato Grosso do Sul também alcançou altas taxas de imunização, seguido dos estados do Sul (veja a tabela abaixo). Os piores índices são dos estados do Norte (RR, AP e PA) com taxas abaixo de 35%. São índices que explicam os baixos registros de óbitos e contágios, assim como de internações graves. Os países com baixas taxas de imunização nas Américas, África e Europa Oriental enfrentam novas ondas de contágios e mortes. Com isso, o Brasil está entre as 20 grandes nações (mais de 10 milhões de habitantes) com vacinação contra covid mais avançada, tendo ultrapassado EUA, Alemanha e Reino Unido. No gráfico abaixo (só com países com mais de 10 milhões de habitantes com vacinação acima de 50%) é possível observar que Portugal tem os melhores índices, junto com Cuba e Chile. O verde escuro revela a dimensão de população totalmente imunizada em cada país Óbitos e contágios Em 24 horas, foram registrados 4.129 casos de covid-19 no Brasil e 61 mortes, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, foram registrados 21.957.967 casos e 611.342 óbitos pela doença. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 262, segundo cálculo do consórcio da imprensa.Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -11% e aponta estabilidade. Semana 45 terminou em estabilidade de óbitos, com viés de alta. Com os 4.129 registros de contágios nas últimas 24 horas, a média móvel nos últimos 7 dias foi de 11.092 novos diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de 0% em relação aos casos registrados em duas semanas, o que indica estabilidade nos diagnósticos. Semana 45 terminou em estabilidade com viés de alta. Segundo o boletim, há 21.151.342 recuperados da doença, o que representa 96,3% dos casos. Também há 195.342 casos em acompanhamento e 2.887 mortes de síndrome respiratória aguda grave (Srag) em investigação. Estados No número de casos, São Paulo é a unidade da Federação com maior número de casos, com 4.422.424. Em seguida aparecem Minas Gerais (2.197.873) e Paraná (1.569.361). Os menores números de casos estão no Acre (88.109), Amapá (124.057) e Roraima (127.869). São Paulo também lidera no número de óbitos por covid-19, com 153.059, seguido por Rio de Janeiro (68.726) e Minas Gerais (55.940). Os estados que tiveram o menor número de mortes são Acre (88.109), Amapá (124.057) e Roraima (127.869). Nove estados não registraram óbitos em 24 horas: AC, AM, AP, CE, GO, MS, PR, RR e SE. O Distrito Federal e o Tocantins não atualizaram os números de casos e mortes neste domingo. Sete estados apresentam aceleração de óbitos (SC, PA, RO, RR, BA, CE e PI), enquanto outros sete estão desacelerando (PR, RJ, MS, AC, PB, PE e SE). A estabilização ocorre nos demais 11 estados, sendo que TO e DF não divulgaram dados. Boletim epidemiológico covid-19 – 14/11/2021/Divulgação Ministério da Saúde