UPA Parque Flamboyant será inaugurada nesta sexta

UPA será o terceiro implantado em Aparecida que ja conta com o Brasicon e Buriti Sereno

O prefeito Gustavo Mendanha e o Secretário Municipal de Saúde Edgar Tollini será entregue nesta sexta-feira (30). A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Geraldo Magela, no Parque Flamboyant. A unidade fica próximo a divisa de Aparecida com Goiânia e beneficiará todos os moradores da região.

A UPA do Parque Flamboyant é porte III e tem capacidade para realizar de 350 a 500 atendimentos por dia. O investimento total foi de 4,7 milhões, sendo 2,6 milhões do Ministério da Saúde e o restante contrapartida do município. “Representantes do Ministério da Saúde foram convidados para entregar a obra também. Além disso, a previsão é que a UPA seja inaugurada habilitada e qualificada pelo Ministério. Ou seja, recebendo um custeio mensal de 500 mil, assim como as outras UPAs da cidade”. Ressalta o secretário de Saúde de Aparecida, Edgar Tolini.

UNIDADE

Com a unidade em funcionamento, Aparecida será a única cidade de Goiás contemplada com três UPAS 24 horas porte III. A cidade já conta com a UPA Buriti Sereno e UPA Brasicon. Além disso, os Cais Nova Era e Colina Azul dão suporte no atendimento de urgência e emergência. As UPAs de Aparecida possuem uma abrangência de 200 a 300 mil habitantes, portanto, com uma população de aproximadamente 550 mil habitantes. O município terá cobertura de mais de 100% em relação a política de atenção às urgências.

Com 2.600 metros quadrados de área construída a UPA do Parque Flamboyant funcionará 24 horas por dia, e tem como objetivo resolver grande parte das urgências e emergências que chegam na unidade com atendimentos de clínica médica e pediatria. A UPA oferece ainda raio-x, eletrocardiografia, laboratório de exames, sala de estabilização, banheiros adaptados, lavanderia, depósito de materiais de limpeza, sala de curativo, recepção, estacionamento e 18 leitos de observação (12 adulto e seis infantil).

As UPAs fazem parte da Política Nacional de Urgência e Emergência no país, lançada pelo Ministério da Saúde em 2003, que estrutura e organiza a rede de urgência e emergência no Brasil.

Homenagem

Em outubro de 2014, o ex-prefeito Maguito Vilela sancionou lei que deu nome a UPA Flamboyant em homenagem a Geraldo Magela. Nascido em 24 de junho de 1954 e popularmente conhecido como Geraldo Padeiro, o homenageado foi morador de Aparecida por 27 anos. Era comerciante na área de panificação no setor Santa Luzia e foi vereador por quatro mandatos. No último, se tornou presidente da Câmara de Vereadores. Geraldo Padeiro era bastante conhecido e desenvolveu trabalhos sociais importantes para a região do Parque Flamboyant e Santa Luzia.