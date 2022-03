UPA Buriti Sereno amplia testagem

Para reduzir a circulação viral e aprimorar os atendimentos de urgência em época de grande demanda por causa da dengue, da pandemia da covid-19 e de outras síndromes respiratórias, a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida (SMS) implantou, na entrada da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Buriti Sereno, desde o último 24 de janeiro, uma estratégia bem-sucedida: a tenda exclusiva para atendimento às pessoas com quaisquer indícios gripais. A instalação funciona de segunda-feira à sexta-feira das 7h às 18h agilizando o atendimento e separando esses pacientes dos demais com outros sintomas. O superintendente de Atenção à Saúde da SMS, Gustavo Assunção, informa que, na UPA, ao passarem pela triagem feita pelas enfermeiras da classificação de risco, os pacientes que relatam sintomas gripais são direcionados para a tenda exclusiva. “Dessa forma, separamos essas pessoas das demais, que apresentam outros sintomas, e evitamos o espalhamento e o contágio por vírus como o da covid-19, além de agilizarmos todo o fluxo da unidade e darmos mais segurança e conforto para nossos usuários”, explica ele. Na tenda, os pacientes fazem testes de PCR antígeno para detecção da covid-19, como aponta o diretor administrativo da UPA, Paulo Wilker. Ele conta que a instalação tem, atualmente, um técnico de enfermagem para realizar os serviços: “Após a realização do teste imunológico com amostras coletadas por swab de nasofaringe, aquela espécie de “cotonete longo”, o resultado sai em cerca de 15 minutos, e, dependendo do resultado e de outros critérios observados na triagem, o paciente é encaminhado para o atendimento médico adequado”. Paulo Wilker lembra que, em janeiro e fevereiro deste ano, a tenda contava com dois técnicos de enfermagem e um médico para atender às pessoas, mas que, “recentemente, com a redução do fluxo de pacientes, os profissionais foram remanejados. Todavia, a instalação continua montada com um técnico realizando os testes e podemos reforçar novamente a equipe a qualquer momento se for necessário”, informa o gestor.