UFG divulga edital para preenchimento de vagas

Interessados devem se inscrever entre os dias 18 de setembro e 19 de outubro

Uma vez ao ano, sempre no segu ndo semestre, o Centro de Gestão Acadêmico (CGA) divulga o edital para Preenchimento de Vagas Remanescentes nos cursos de Graduação Presencias. Essas vagas são aquelas que não foram preenchidas pelo SiSU ou referentes a alunos que desistiram do curso. O edital 2017 já está disponível e os interessados devem se inscrever entre os dias 18 de setembro e 19 de outubro. São 1.225 vagas em todas as regionais da UFG.

Veja o edital e mais informações.

O edital visa preencher essas vagas remanescentes com aqueles que desejem mudar de curso para estudantes da UFG, aos portadores de diploma de curso superior, aos que pretendam reingressar e aos estudantes de outras Instituições de Ensino Superior (IES) que pretendam ingressar na UFG por transferência facultativa, com ingresso no primeiro e segundo semestres letivos de 2018.

A partir de 2016 essa seleção passou a ser realizada com base na nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).