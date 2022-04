Ucraniana de etnia russa condena a guerra, mas diz que Estados Unidos manipulam opinião pública para gerar ódio aos russos

A modelo ucraniana, de etnia russa Lola Melnyck diz que o Ocidente deve ter um olhar crítico sobre a guerra entre a Rússia e Ucraniana. Ela observa que antes da deflagração do conflito, o governo de Zelensky já incentivava perseguições e massacres de cidadãos ucranianos de etnia russa Olga Ivanova Melnyck, mais conhecida como Lola Melnyck, é uma apresentadora, bailarina e atriz russa, nascida na na Ucrânia no período da União Soviética. Aos 14 anos ela e a família se mudaram para Argentina, depois para o Chile e finalmente para o Brasil. Ela fala português fluentemente, é apaixonada pela cultura brasileira e diz que o povo brasileiro é um povo livre, que recebe bem os estrangeiros e gosta de conviver com outras culturas, algo que não ocorre na Europa. Os avós paternos e maternos lutaram na II Guerra Mundial contra as forças nazistas alemãs e ucranianas, pois uma parte dos ucranianos integrou o exército da Wermacht contra o Exército Vermelho. Entrevistada no canal Opera Mundi, do jornalista Breno Altman, a ucraniana condenou a guerra, mas diz que o Ocidente não pode comprar toda a narrativa fornecida pelos meios de comunicação estadunidenses e anglo-saxões. "É uma situação complexa. Ucrânia e Rússia são países irmãos, que estão separados por uma guerra que tem interesses profundos dos senhores da guerra que lucram com a morte de ucranianos e com a russofobia", resume. Confira o vídeo: