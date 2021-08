Thiago Braz garante bronze no salto com vara

Campeão olímpico na Rio 2016, o paulista Thiago Braz conquistou nesta terça-feira (3) medalha de bronze na prova de salto com vara na Olimpíada de Tóquio. O atleta de 27 anos obteve como melhor salto 5,87m. A disputa aconteceu no Estádio Olímpico de Tóquio, na capital Tóquio. Inicialmente, Thiago superou a marca de 5,55m. Em seguida, o sarrafo subiu para 5,70m e 5,80m, até chegar aos 5,87m, superando 5,82m que havia sido o melhor salto na temporada. O paulista foi eliminado na luta pelo ouro quando o sarrafo chegou em 5,92m, pois não foi possível ultrapassá-lo. O sueco Armand Duplants levou a medalha de ouro, fixando os 6,02m. E o norte-americano Christopher Nilsen ficou com 5,97m. Esta foi a segunda medalha conquistada pelo atletismo brasileiro em Tóquio. A primeira ficou no peito do paulista Alison dos Santos, na prova de 400 metros com barreiras. Ele atingiu a marca de 46s72. Darlan na final O brasileiro Darlan Romani foi o primeiro atleta a se classificar para a final do arremesso de peso. Na noite desta terça-feira, manhã no Brasil, ele atingiu 21,31m em sua segunda tentativa, superando o índice de 21,20m para classificação automática. A final será na quinta, 5, às 11h05 do Japão (23h05 no Brasil). “Vacilei um pouco no primeiro arremesso, poderia ter passado logo, mas faz parte. É bom para voltar mais concentrado. Senti no segundo que podia fazer o índice e agora vamos concentrar para final. Hoje é aniversário da minha esposa. Dia 1 fez nove anos que começamos a namorar e dois dias depois é aniversário dela, um dia especial. Fico feliz por ela estar do meu lado, ela sabe o quanto a gente batalhou para estar aqui, pelo resultado, para ser o primeiro a classificar para a final”, afirmou. Agência Brasil, com informações do COB