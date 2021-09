Terça no Teatro inova com apresentação de Orquestra com DJ

Eletro-Sinfônico” é o nome do concerto, que a Orquestra Jovem de Anápolis (OJA) apresenta nesta terça-feira (28/09), a partir das 20h, no Teatro SESI. A apresentação será híbrida, portanto o público poderá acompanhar presencialmente ou pelo YouTube (www.youtube.com/teatrosesigo). O projeto é uma realização da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo, com o patrocínio do Instituto Cultural Vale. A apresentação “Eletro-Sinfônico” consiste na mistura de dois gêneros musicais: à batida dançante do eletrônico dando um novo significado às melodias tocantes da música de concerto executadas por orquestras. Tudo isso, sem deixar de fora do repertório as músicas da atualidade. De acordo com o maestro Vinícius Guimarães, a mensagem que querem passar nesta apresentação é de que a orquestra é um organismo eclético. “A gente não toca apenas músicas do século passado e dos compositores que já se foram. Nós tocamos repertório atual, popular, brasileiro, temas de filmes e de games. Eu acredito que a orquestra está aí para isso mesmo, para diversificar. E, não tornar isso uma coisa contrária e sim juntar valores e estilos para que possamos sempre aprimorar o fazer musical”, explica. “Anunciação” de Alceu Valença, “Favela” do DJ Alok e “It’s my life” do Bon Jovi são algumas das canções que estão no repertório do concerto. Desde 2014, a Orquestra Jovem de Anápolis é assistida pela Bolsa cultura, com 20 bolsas para incentivar jovens instrumentistas a se aprimorarem. Em parceria com o corpo de Baile Municipal de Anápolis proporcionou a realização de espetáculos como “Carmen” em 2014, “Carmina Burana” em 2017 e “Ballet Handel” em 2018. Agora em 2021, foi convidada para participar do Encontro de Coros em Cusco no Perú, como única orquestra convidada para o evento. SERVIÇO Concerto: “Eletro-Sinfônico” Data: 28/09 (terça-feira); Horário: 20h; Ingresso: 1kg de alimento não perecível; Onde trocar? Bilheteria do Teatro SESI; Endereço: Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva; Online: www.youtube.com/teatrosesigo Mais informações: @teatrosesigo Tradução para Libras