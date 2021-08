Teatro SESI está com inscrições abertas para artistas 2

Até segunda-feira (16/08), artistas tanto de Goiás, quanto do Distrito Federal (circo, dança, música e teatro) podem enviar propostas culturais para compor o segundo quadrimestre do “Terça no Teatro”. Este projeto é realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo, com o patrocínio do Instituto Cultural Vale. As inscrições devem ser realizadas, exclusivamente, por meio do site (www.teatrosesi.com.br).

Serão selecionadas 10 propostas culturais nas áreas de circo, dança, música e teatro. As apresentações escolhidas, por meio do edital, começarão a partir do dia 14 de setembro. Os espetáculos vão acontecer de forma híbrida. Na plateia do Teatro SESI, será possível um público em quantidade reduzida para assistir de maneira distanciada e seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Simultaneamente, vai acontecer a transmissão via canal do YouTube (www.youtube.com/teatrosesigo). A remuneração para cada apresentação será de R$ 4.000,00.

A escolha das propostas será realizada por uma Comissão de Seleção composta pela equipe do Teatro SESI e curadores convidados, especialistas de cada área. A pontuação será feita em conformidade com os critérios estabelecidos no edital. Os atributos considerados serão: exequibilidade e coerência da proposta; diversidade; criatividade e singularidade; composição e os aspectos conceituais. Os contemplados do edital vão poder contar com uma equipe de produção de alta qualidade técnica em todas as áreas, desde o palco às câmeras para dar o suporte adequado aos artistas.

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, por meio eletrônico. Além do correto preenchimento da ficha de inscrição on-line, o proponente deverá enviar release, vídeos, materiais de divulgação, entre outros materiais que possam dar suporte para a análise da Comissão de Seleção.

Podem se inscrever proponentes da área da Cultura acima de 18 anos (completos no ato da inscrição), residentes no estado de Goiás ou no Distrito Federal. Cada proponente poderá inscrever apenas uma proposta por modalidade (circo, dança, música e teatro). O resultado da seleção será divulgado no dia 23 de agosto no site (www.teatrosesi.com.br) e nas redes sociais oficiais do Teatro SESI Goiânia (@teatrosesigo).

Quando: Até às 18h do dia 16/08;

Onde: www.teatrosesi.com.br.

