Socorristas de motoambulâncias ganham novos trajes de proteção em Aparecida

Os trajes foram adquiridos pela Secretaria de Saúde do município para garantir maior proteção aos socorristas durante o atendimento de ocorrências

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192 de Aparecida de Goiânia recebeu, na tarde desta sexta-feira, 23 de julho, 15 novos uniformes de segurança adquiridos pela Prefeitura para os socorristas que pilotam as motolâncias da cidade. Aparecida é a primeira cidade em Goiás a fazer uso dessa tecnologia, de trajes equipados com sistema de airbag acionável para proteger os profissionais em caso de queda ou colisão.

A entrega dos novos uniformes foi realizada na sede do Samu, no setor Veiga Jardim, onde houve também treinamento e demonstração do funcionamento das roupas. A Diretora Geral do SAMU 192, Danielly Silvestre Bitencourt e Castro, explica que as novas roupas têm jaquetas com sistema de proteção pneumático (Airbag) que funciona por meio de cilindro de ar comprimido e infla em caso de impacto durante colisões amenizando a queda do motociclista no solo. As jaquetas possuem um cabo espiral que deve ser conectado à motocicleta.

Os casacos inflam caso o socorrista sofra algum acidente - Fotos: Claudivino Antunes

“Quando ocorre uma tração, o gatilho do airbag é acionado num tempo abaixo de 200 milésimos de segundo. A vestimenta consiste num conjunto de jaqueta e calça antiabrasivos, resistentes a atritos, com protetores internos de bio-elastano que isolam a pele e preservam as partes vitais do motociclista, como a cervical, a coluna, o tórax e o cóccix”, informa Danielly Bitencourt.

O superintendente de Atenção à Saúde, Gustavo Assunção, informa que os novos uniformes, comprados da empresa Elto Industrial Confecção Ltda, nome fantasia Inflajack, de Cotia (SP), vão beneficiar a população “com atendimentos ágeis e seguros por garantir mais segurança às equipes que trafegam em alta velocidade dando uma melhor resposta às ocorrências com pacientes em vias públicas e residências. ”

As motolâncias

Em Aparecida de Goiânia, as motolâncias circulam pela cidade prestando socorro com atendimento pré-hospitalar. Os socorristas são 12 enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam em dupla, no período diurno, capacitados para pilotar motocicletas em alta velocidade para chegar mais rápido do que as tradicionais ambulâncias onde está a vítima, até mesmo em locais de difícil acesso. Diariamente, trabalham duas duplas em turnos, uma na base do Veiga Jardim e outra na do Buriti Sereno, na Região do Garavelo, onde há o maior número de acidentes graves na cidade.