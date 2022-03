Além da pintura da sinalização viária de faixas de pedestre, pare e quebra-molas, os bairros receberão novas instalações de placas de trânsito, manutenção e instalação de semáforos A Secretaria Executiva de Mobilidade de Aparecida de Goiânia (SMTA) segue, nesta terça-feira, 22, com os trabalhos de restauração da sinalização horizontal e vertical de ruas e avenidas dos bairros contemplados com a 30ª edição do Prefeitura em Ação. Como de costume, o programa, que foi iniciado nesta segunda-feira (21) no setor Cruzeiro do Sul e região, intensifica serviços de limpeza e manutenção nas vias e espaços públicos da região beneficiada, durante uma semana e a revitalização na sinalização de trânsito é um dos serviços realizados. Em apenas dois dias de mutirão, mais de 20 pontos receberam os reparos na sinalização horizontal e vertical. “São poucos locais que precisam receber manutenção nesta região, especialmente o Bela Morada e a Cidade Satélite São Luiz. As vias desses bairros receberam um novo recapeamento e uma nova sinalização de trânsito recentemente, então, são poucos locais que precisam de reparos”, destacou o secretário Mobilidade, Sérgio Carvalho. SMTA revitaliza a sinalização em 7 bairros de Aparecida 2 As equipes da SMTA percorrerão, até o próximo sábado (26), todos os sete bairros contemplados com o programa: Cruzeiro do Sul, Cidade Satélite São Luiz, Jardim Nova Era, Jardim Bela Morada, Vila São Tomaz, Jardim Luz e Residencial Storil. Além da pintura da sinalização viária de faixas de pedestre, pare e quebra-molas, os bairros receberão novas instalações de placas de trânsito, manutenção e/ou instalação de semáforos. “Uma equipe de engenharia de tráfego da SMTA sempre realiza um estudo técnico antes de implantar uma nova sinalização. A Secretaria trabalha em cima de um cronograma, uma ordem de serviço, porém, no mutirão é diferente. A gente identifica os bairros, os locais que mais precisam da sinalização e a gente faz para atender essa região específica beneficiada pelo Prefeitura Em Ação”, reiterou o secretário. Morador da Rua São Jorge, no setor Jardim Nova Era, o pedreiro aposentado, Geraldo Gonçalves, 70, ressaltou a importância de ter seu bairro com as ruas devidamente sinalizadas. “Não dirijo mas sei que é muito importante. Eu ando de bicicleta e traz mais segurança para todos nós, para quem é pedestre, ciclista e condutor de veículo”, disse o morador.