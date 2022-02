Sime faz seleção para 37 vagas de trabslho em indústria textil

A Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria do Trabalho, realiza nesta terça-feira, 24, seleção de trabalhadores para empresas cadastradas no Sistema Municipal do Emprego (Sime) que estão com vagas abertas. No processo seletivo estão sendo ofertadas 37 oportunidades de emprego, disponibilizadas por uma empresa na área de confecção. A seleção foi realizada no “Espaço Centenário”, no piso 2 do Aparecida Shopping.

“É um projeto que fazemos desde o ano passado, nós aproximando do setor produtivo. Hoje nós estamos recebendo uma grande e importante empresa no ramo confecção de Aparecida. É uma parceria muito importante. Temos intensificado a aproximação com setor produtivo”, explica o gestor da pasta, Jeferson Ferreira. A Secretaria Municipal do Trabalho é a responsável por captar as vagas das empresas e colaborar com o processo de seleção dos interessados.

As vagas para a empresa do segmento têxtil são para costureiro em série, passadeira, auxiliar de costura, auxiliar de corte, conferente de mercadoria e auxiliar de corte. Rosimeire de Souza Pereira, 37, participou do processo seletivo em busca da vaga de auxiliar de costureira. Desempregada desde de 2021, se diz confiante com o processo seletivo. “Estou muito confiante. Espero que dê tudo certo. Agora é só aguardar”, conta.

Os candidatos com perfil para essas vagas serão encaminhados para entrevista de emprego. Os que não atenderem os requisitos para essas vagas, serão inscritos no cadastro do SIME e podem concorrer a outras vagas que se adequem ao perfil do trabalhador.

Como é o caso da Beatriz Rodrigues Barros, 17 anos, que foi em busca do seu primeiro emprego. A jovem não possuía os requisitos para as vagas disponíveis neste processo, mas foi encaminhada para outra vaga de auxiliar de caixa e está confiante. “Vai dar tudo certo. Só ligar que eles vão me encaminhar pra vaga”, comenta.

Nesta semana a Prefeitura de Aparecida, por meio do Sistema Municipal de Emprego (SIME), oferta mais de mil vagas de trabalho. Para concorrer às vagas, o trabalhador interessado deve agendar atendimento presencial no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). Basta acessar o site http://trabalho.aparecida.go.gov.br/.