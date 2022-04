Sexta tem Rally do Centenário em Aparecida

Realizada pela primeira vez no estado de Goiás, a competição automobilística terá abertura com shows musicais, largada de street stage e outras atrações; as provas ocorrerão no sábado (02) e domingo (03)

Aparecida de Goiânia, sedia nesta sexta-feira, 1º de abril, às 18h, no estacionamento da Cidade Administrativa Maguito Vilela, no Residencial Solar Central Park, a abertura oficial do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade 2022. Esta etapa regional – a primeira realizada no estado de Goiás – será chamada Rally do Centenário, em comemoração ao aniversário de 100 anos da cidade, que serão completados no próximo dia 11 de maio.

O município será colocado pela primeira vez no cenário nacional do automobilismo para fomentar a prática da modalidade entre os goianos, o turismo esportivo, a cultura local e as potencialidades econômicas de Aparecida. Está previsto no evento de abertura, a largada promocional e do street stage, além de show musical com os cantores Camila & Thiago, Rogerinho Costa e Matheus Bastos.

O Parque de Apoio estará montado no local, com entrada franca, para o público conhecer os carros da competição e prestigiar o evento. O local terá estrutura para dar manutenção nos carros, praça de alimentação, palco para shows e brinquedos para as crianças. O Rally Centenário tem apoio da Prefeitura de Aparecida, Câmara Municipal e Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag).

Foto: Divulgação

Competição

A programação continua no sábado (02) e domingo (03), com as competições que serão realizadas em áreas rurais da Região Leste. Para isso, a organização construiu um percurso com 30 quilômetros entre três fazendas próximas ao Credeq. Além das provas, que serão realizadas em áreas rurais na Região Leste, o público também poderá curtir outras atrações.

“Durante as competições teremos apresentações de drift, shows musicais e o freestyle com o campeão brasileiro Joaninha. Muitas pessoas só conhecem ele e suas manobras pela televisão. Agora, terão oportunidade de ver de perto”, ressalta o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marlúcio Pereira.

Ainda de acordo com o secretário, o estacionamento da Universidade Federal de Goiás (UFG) e nas proximidades do Credeq são locais com visão privilegiadas para quem quiser assistir às provas. “Dentro de duas fazendas, que recebem parte do percurso, será permitido montar tendas para acompanhar de perto o rally”, lembra.

Sexta-feira (01/04)

• Abertura

• Largada promocional

• Largada do street stage no estacionamento

• Show musical (Camila & Thiago/Rogerinho Costa/Matheus Bastos)

Sábado (02/04)

• Competição (1º dia)

• Visitação do público ao Parque de Apoio

• Premiação da 1ª competição

• Shows (Bruno Oliveira/Denys Henrique/Joaninha Freestyle)

Domingo (03/04)

• Competição (2º dia)

• Final e premiação (2ª etapa)

• Shows (Flashback DJ Ney Magrine/DJs convidados e outros)